Israelul a anunţat sâmbătă că a lansat un "atac preventiv" asupra Iranului, împingând Orientul Mijlociu într-o nouă confruntare militară şi diminuând şi mai mult speranţele într-o soluţie diplomatică a vechii dispute nucleare dintre Teheran şi Occident.

În prima reacţie după lansarea atacurilor, preşedintele Donald Trump a anunţat o "operaţiune" împotriva Iranului.

"Am început o operațiune militară la scară largă în Iran, vom distruge amenințarea reprezentată de crudul regim iranian", a declarat preşedintele american.

Președintele Trump a adăugat: "Scopul nostru este să protejăm poporul american prin eliminarea amenințărilor din partea regimului iranian".

"Timp de 47 de ani, regimul iranian a scandat „moarte Americii!” și a dus o campanie nesfârșită de vărsare de sânge și crime în masă, vizând SUA, trupele noastre și oamenii nevinovați din multe, multe țări. Printre primele acțiuni ale regimului s-a numărat susținerea preluării ambasadei SUA la Teheran, ținând ostatici zeci de americani timp de 444 de zile", a declarat Trump în discursul publicat pe Truth Social.

"Iranul este principalul stat care susține terorismul la nivel mondial și recent a ucis zeci de mii de cetățeni pe stradă, în timp ce aceștia protestau. Politica SUA, în special a administrației mele, a fost întotdeauna ca acest regim terorist să nu poată deține niciodată o armă nucleară. O spun din nou: nu pot deține niciodată o armă nucleară! De aceea, în Operațiunea Midnight Hammer, din iunie anul trecut, am distrus programul nuclear al regimului, după acel atac i-am avertizat să nu-și reia niciodată urmărirea malițioasă a armelor nucleare și am căutat în mod repetat să facem o înțelegere, am încercat, au vrut să o facă, nu au vrut să o facă, din nou au vrut să o facă, nu știau ce se întâmplă, au vrut doar să practice răul. Dar Iranul a refuzat, așa cum a făcut-o timp de decenii și decenii, a respins fiecare oportunitate de a renunța la ambițiile sale nucleare și nu mai putem suporta", a continuat Donald Trump.

"În schimb, au încercat să-și reconstruiască programul nuclear și să continue dezvoltarea de rachete cu rază lungă de acțiune, care acum pot amenința prietenii și aliații noștri foarte buni din Europa, stațiile noastre de trupe de peste mări și ar putea ajunge în curând în patria americană. Imaginați-vă cât de întărit ar fi acest regim dacă ar fi avut vreodată și ar fi fost înarmat cu arme nucleare ca mijloc de a-și transmite mesajul", a continuat preşedintele american.

"Din aceste motive, armata americană întreprinde o operațiune masivă și continuă pentru a împiedica această dictatură extrem de radicală și malefică să amenințe America și interesul nostru național de securitate fundamental. Vom distruge rachetele lor și vom demola industria lor de rachete. Va fi distrusă, vom anihila marina lor, ne vom asigura că intermediarii teroriști din regiune nu mai pot destabiliza regiunea sau lumea și nu mai pot ataca forțele noastre", declară Trump.

"Statul Israel a lansat un atac preventiv împotriva Iranului pentru a înlătura ameninţările la adresa Israelului", a declarat ministrul israelian al apărării, Israel Katz.

Între timp sâmbătă la Teheran s-au auzit cel puţin două explozii puternice, potrivit jurnaliştilor AFP. Tipul exploziilor sugerează că a fost vorba de un atac cu rachete, conform agenţiei de presă iraniene Fars.

