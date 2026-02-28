Video Incendiu puternic la turla unei biserici din Teleorman. Focul, atât de violent încât pompierii au cerut ajutor
Un incendiu puternic a izbucnit la turla unei biserici din localitatea Viişoara, judeţul Teleorman.
Flăcările au distrus lăcașul de cult, atât în interior, cât și la nivelul acoperișului, care ulterior s-a prăbușit. În momentul în care pompierii au ajuns la faţa locului flăcările erau atât de violente încât a fost nevoie de sprijinul pompierilor de la Ziminicea pentru a putea stinge focul înainte să se extindă.
Din fericire, nu au fost înregistrate victime. Momentan nu se ştie care a fost cauza producerii incendiului.
Comentarii
Întrebarea zilei
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰