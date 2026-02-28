Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Benjamin Netanyahu: "A venit momentul ca toate părțile poporului iranian să scape de jugul tiraniei"

Prim-ministrul israelin Benjamin Netanyahu a lansat un mesaj pentru cetăţenii Israelului în care anunţă operaţiunea începută sâmbătă dimineaţă, în colaborare cu Statele Unite. 

de Simona Moloiu

la 28.02.2026 , 10:57
Benjamin Netayahu: "A venit momentul ca toate părțile poporului iranian să scape de jugul tiraniei" Benjamin Netayahu: "A venit momentul ca toate părțile poporului iranian să scape de jugul tiraniei" - Profimedia

Conform mesajului transmis, Netanyahu mulţumeşte preşedintelui american Donald Trump şi arată că Iranul nu trebuie să ajungă la arme nucleare. 

"Frații și surorile mele, cetățeni ai Israelului, acum doar o oră Israelul și SUA au lansat o operațiune pentru a elimina amenințarea existențială reprezentată de regimul terorist din Iran. Îi mulțumesc marelui nostru prieten, președintele Donald Trump, pentru conducerea sa istorică. De 47 de ani, regimul ayatollah strigă «Moarte Israelului!», «Moarte Americii!».” Ne-a vărsat sângele, a ucis mulți americani și și-a masacrat propriul popor. Acest regim terorist ucigaș nu trebuie să fie înarmat cu arme nucleare care i-ar permite să amenințe întreaga umanitate", a declarat Netanyahu.

În plus, premierul israelian arată că această operaţiune va lăsa poporului iranian posibilitatea să îşi aleagă viitorul.

Articolul continuă după reclamă

"Acțiunea noastră comună va crea condițiile pentru ca bravul popor iranian să-și ia soarta în propriile mâini. A venit momentul ca toate părțile poporului iranian - perși, kurzi, azeri, baluci și ahwazi - să scape de jugul tiraniei și să aducă un Iran liber și iubitor de pace."

În plus, Netanyahu cere cetăţenilor israelieni să aibă răbdare în perioada care urmează

"Vă îndemn, cetățeni ai Israelului, să respectați instrucțiunile Comandamentului Frontului Intern. În zilele următoare, în timpul Operațiunii „Răgetul Leului”, cu toții va trebui să dăm dovadă de răbdare și rezistență. Împreună vom rezista, împreună vom lupta și împreună vom asigura eternitatea Israelului", a declarat Netanyahu.

Simona Moloiu Like
iran benjamin netanyahu statele unite donald trump israel razboi
Înapoi la Homepage
Milionarul român cu 3 pensii s-a revoltat când a auzit că afacerea lui Gigi Neţoiu s-ar închide: “Sunt nebuni”
Milionarul român cu 3 pensii s-a revoltat când a auzit că afacerea lui Gigi Neţoiu s-ar închide: &#8220;Sunt nebuni&#8221;
Dani Oțil, dialog savuros cu fiul său. Cum a numit-o Tiago pe mama lui: „Pentru că este furioasă...”
Dani Oțil, dialog savuros cu fiul său. Cum a numit-o Tiago pe mama lui: „Pentru că este furioasă...”
Ce salariu avea Gabi Matei, fostul jucător de la FCSB, audiat pentru pariuri. Suma ridicolă pe care o încasa de la fosta echipă a lui Bănel Nicoliță
Ce salariu avea Gabi Matei, fostul jucător de la FCSB, audiat pentru pariuri. Suma ridicolă pe care o încasa de la fosta echipă a lui Bănel Nicoliță
Orașul din România unde patrulează roboți umanoizi și patrupezi pe străzi: „Agenții” cu AI fac curățenie și „vorbesc” cu locuitorii
Orașul din România unde patrulează roboți umanoizi și patrupezi pe străzi: „Agenții” cu AI fac curățenie și „vorbesc” cu locuitorii
Descoperire macabră într-o destinație turistică îndrăgită de români. Un cadavru decapitat a fost găsit pe câmp
Descoperire macabră într-o destinație turistică îndrăgită de români. Un cadavru decapitat a fost găsit pe câmp
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că veţi primi banii înapoi după reducerea impozitelor dacă aţi plătit în plus?
Observator » Ştiri externe » Benjamin Netanyahu: "A venit momentul ca toate părțile poporului iranian să scape de jugul tiraniei"