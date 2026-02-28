Benjamin Netanyahu: "A venit momentul ca toate părțile poporului iranian să scape de jugul tiraniei"

Prim-ministrul israelin Benjamin Netanyahu a lansat un mesaj pentru cetăţenii Israelului în care anunţă operaţiunea începută sâmbătă dimineaţă, în colaborare cu Statele Unite.

Benjamin Netayahu: "A venit momentul ca toate părțile poporului iranian să scape de jugul tiraniei" - Profimedia

Conform mesajului transmis, Netanyahu mulţumeşte preşedintelui american Donald Trump şi arată că Iranul nu trebuie să ajungă la arme nucleare.

"Frații și surorile mele, cetățeni ai Israelului, acum doar o oră Israelul și SUA au lansat o operațiune pentru a elimina amenințarea existențială reprezentată de regimul terorist din Iran. Îi mulțumesc marelui nostru prieten, președintele Donald Trump, pentru conducerea sa istorică. De 47 de ani, regimul ayatollah strigă «Moarte Israelului!», «Moarte Americii!».” Ne-a vărsat sângele, a ucis mulți americani și și-a masacrat propriul popor. Acest regim terorist ucigaș nu trebuie să fie înarmat cu arme nucleare care i-ar permite să amenințe întreaga umanitate", a declarat Netanyahu.

În plus, premierul israelian arată că această operaţiune va lăsa poporului iranian posibilitatea să îşi aleagă viitorul.

Articolul continuă după reclamă

"Acțiunea noastră comună va crea condițiile pentru ca bravul popor iranian să-și ia soarta în propriile mâini. A venit momentul ca toate părțile poporului iranian - perși, kurzi, azeri, baluci și ahwazi - să scape de jugul tiraniei și să aducă un Iran liber și iubitor de pace."

În plus, Netanyahu cere cetăţenilor israelieni să aibă răbdare în perioada care urmează

"Vă îndemn, cetățeni ai Israelului, să respectați instrucțiunile Comandamentului Frontului Intern. În zilele următoare, în timpul Operațiunii „Răgetul Leului”, cu toții va trebui să dăm dovadă de răbdare și rezistență. Împreună vom rezista, împreună vom lupta și împreună vom asigura eternitatea Israelului", a declarat Netanyahu.

Simona Moloiu Like

