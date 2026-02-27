Momentul în care Ucraina doboară o dronă rusească în drum spre România, la 100m de graniţă. Avalanşă de alerte

O dronă rusească a fost doborâtă de apărarea antiaeriană ucraineană la doar 100 de metri de localitatea Chilia Veche, anunţă Ministerul Apărării. Momentul a fost surprins de localnici. În imagini se aud zgomote de armament anti-aerian, apoi drona se prăbușește în Dunăre, cuprinsă de flăcări.

Vineri dimineață, radarele au detectat o dronă în spațiul aerian ucrainean, care se îndrepta spre nordul județului Tulcea. Autoritățile au precizat că drona nu a intrat în spațiul aerian românesc. Inițial au fost emise două mesaje RO-Alert pentru locuitorii din judeţ, dar mai târziu starea de alertă a fost ridicată.

"În cursul dimineţii de 27 februarie, sistemele radar ale MApN au detectat, la ora 06.57, o dronă în spaţiul aerian ucrainean, în evoluţie către nordul judeţului Tulcea. Sistemele de apărare aeriană au fost trecute în stare de alertă, iar la ora 07.17 a fost emis mesaj de avertizare a populaţiei prin sistemul RO-ALERT, pentru zona vizată", a transmis, vineri dimineaţă, Ministerul Apărării.

Sursa citată a precizat că vehiculul aerian nu a pătruns în spaţiul aerian naţional, iar la ora 07.47 s-a dispus încetarea stării de alertă. "Ministerul Apărării Naţionale monitorizează permanent spaţiul aerian, în strânsă cooperare cu aliaţii din NATO, pentru a asigura siguranţa şi integritatea teritorială a României", a mai transmis MApN.

În jurul orei 08:50 a fost emis un alt mesaj RO-Alert pentru zona de nord a județului Tulcea, prin care populația a fost informată asupra posibilității căderii unor obiecte din spațiul aerian, în contextul semnalării unor ținte în apropierea frontierei României cu Ucraina.

MApN: Dronă rusească doborâtă la 100 m de Chilia Veche

Ulterior, Ministerul Apărării a revenit cu noi precizări după ce în spaţiul public au apărut mai multe imagini cu momentul în care ucrainenii doboară drona rusească.

"Sistemele radar ale MApN au detectat o dronă în spațiul aerian ucrainean, în evoluție pe direcția nordului județului Tulcea, astfel încât la ora 08.45 s-a dispus emiterea un nou mesaj RO-alert pentru populația din zonă. Conform procedurilor de poliție aeriană, două aeronave F-16 Fighting Falcon de la Baza Aeriană Feteşti au decolat la ora 09.04 pentru cercetarea si monitorizare a spațiului aerian.

Câteva minute mai târziu, aeronavele au confirmat contactul radar cu ținta la 9 km de Chilia Veche, pe teritoriul ucrainean, iar la 09.13 drona a fost doborâtă de sistemele de apărare antiaeriană ale armatei ucrainene, la 100 de metri de localitate", informează MApN.

Incidente similare s-au ptrecut şi în ultimele două zile. Joi, patru aeronave de luptă au fost ridicate de la sol, după ce radarele Ministerului Apărării Naţionale au semnalat prezenţa a două drone în apropierea graniţei cu Ucraina, una dintre ele pătrunzând pentru scurt timp în spaţiul aerian naţional.

Atacuri ruseşti asupra Odesei

În noaptea de joi spre vineri, Rusia a lovit portul Odesa din sudul Ucrainei. "Atacul a provocat daune infrastructurii, depozitelor, fabricilor şi echipamentelor industriale", a declarat ministrul Dezvoltării Oleksi Kuleba, explicând că unul dintre incendiile provocate de bombardament a afectat containere pentru produse alimentare.

Potrivit lui Kuleba, Rusia a avariat aproape 700 de instalaţii portuare ucrainene de la începutul războiului, iar atacurile sale au lovit şi peste 150 de nave civile.

Forţele ruse au desfăşurat diverse campanii de atacuri asupra porturilor ucrainene atât de la Marea Neagră, cât şi de la Dunăre, de la începutul războiului. Buletinul publicat vineri de Forţele Aeriene Ucrainene arată că Rusia a lansat un total de 187 de drone cu rază lungă de acţiune împotriva Ucrainei în noaptea de joi spre vineri, dintre care 167 au fost neutralizate de apărarea ucraineană. Alte 20 de drone au lovit în 14 locuri diferite, pe care Forţele Aeriene nu le-au specificat.

De cealaltă parte, apărarea antiaeriană rusească a doborât 148 de drone ucrainene cu aripi fixe între ora 20:00, ora Moscovei (17:00 GMT), joi, şi ora 7:00 (4:00 GMT) vineri, inclusiv 17 care se îndreptau spre capitala Rusiei, potrivit Ministerului Apărării rus.

Ministerul rus a informat în două buletine publicate pe Telegram că 53 de drone au fost doborâte joi noaptea deasupra a zece regiuni ruseşti, inclusiv 12 în regiunea Moscovei, şi ulterior, alte 95 de drone deasupra a 11 regiuni şi a mărilor Neagră şi Azov, inclusiv cinci care zburau spre Moscova.

