Israelul le cere scuze creştinilor după ce un soldat a distrus cu toporul o statuie cu Hristos răstignit

Premierul Benjamin Netanyahu, ministrul de externe și armata Israelului au condamnat luni profanarea unui crucifix după ce un soldat israelian a distrus o statuie cu Iisus Hristos în sudul Libanului, într-un sat locuit de creștini.

Un soldat al armatei israeliene a deteriorat o statuie a lui Isus Hristos în sudul Libanului - Younis Tirawi / X.com

O fotografie care a început să circule online în weekend surprinde un soldat IDF lovind cu un ciocan sau partea neascuţită a unui topor o statuie cu Iisus răstignit pe cruce. Imaginea a fost publicată de Younis Tirawi, care se descrie drept jurnalist palestinian și care a mai distribuit și alte imagini cu presupuse abateri ale soldaților israelieni în Gaza.

O pagină de Facebook din orașul libanez Debel susţine că statuia le aparține. "Tată, iartă-i, că nu știu ce fac", se arată în mesajul postat.

Reuters a verificat fotografia și a stabilit că a fost realizată în Debel, unul dintre puținele sate din sudul Libanului unde au mai rămas locuitori în timpul campaniei militare israeliene împotriva Hezbollah, grupare susținută de Iran.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Crucea făcea parte dintr-un mic altar aflat în grădina unei familii de la marginea satului, a declarat Fadi Falfel, preot în Debel. "Unul dintre soldații israelieni a rupt crucea și a făcut acest lucru îngrozitor, această profanare a simbolurilor noastre sfinte", a povestit acesta. Oficialii israelieni au confirmat că imaginea este reală.

Netanyahu a transmis că acțiunea soldatului contravine valorilor evreiești de toleranță religioasă și că acesta va fi pedepsit. "Am fost șocat și întristat să aflu că un soldat al armatei israeliene a distrus un simbol religios catolic în sudul Libanului. Condamn actul în cei mai duri termeni", a scris el pe rețeaua X.

Și ambasadorul SUA în Israel, Mike Huckabee, a cerut pe X "consecințe rapide, severe și publice". Ministrul israelian de externe, Gideon Saar, a calificat gestul soldatului drept rușinos și le-a cerut scuze creștinilor. "Ne cerem scuze pentru acest incident și tuturor creștinilor ale căror sentimente au fost rănite", a spus Saar pe X.

Între timp, armata israeliană a anunțat că investighează incidentul. "Forțele de Apărare ale Israelului tratează incidentul cu maximă seriozitate și subliniază că comportamentul soldatului este complet incompatibil cu valorile așteptate de la militarii săi. IDF lucrează pentru a ajuta comunitatea să readucă statuia la locul ei", a transmis armata.

Debel este unul dintre zecile de sate din sudul Libanului aflate în prezent sub control efectiv israelian. Circa o treime din populația Libanului este creștină. Israelul și Libanul au convenit pe 16 aprilie asupra unui armistițiu mediat de SUA, menit să oprească luptele dintre Israel și Hezbollah.

"Avem tot felul de crize. Credeam că armistițiul ne va aduce o oarecare ușurare, dar suntem încă înconjurați și nu putem circula spre și dinspre oraș. Există case la marginea localității la care nu avem acces", a mărturisit preotul Fadi Falfel.

Oficialii militari israelieni susţin că lucrează cu agenții umanitare pentru a răspunde nevoilor populației din Debel și din alte sate.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că este nevoie de un alt Guvern? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰