Reacția lui Trump după ce Iranul a suspendat negocierile cu SUA: "Tăcerea ar fi foarte bună"

Președintele american Donald Trump a declarat că nu este îngrijorat de decizia Iranului de a suspenda schimburile indirecte de mesaje cu Statele Unite, afirmând că Washingtonul poate aștepta atât timp cât va fi necesar pentru încheierea unui acord.

de Redactia Observator

la 01.06.2026 , 21:57
"Cred că am vorbit prea mult, dacă vreți să știți adevărul. Cred că tăcerea ar fi foarte bună", a spus președintele Trump într-un interviu acordat NBC, citat de CNN. Liderul american a subliniat că suspendarea contactelor nu înseamnă reluarea unor operațiuni militare de amploare împotriva Iranului și a precizat că poate aștepta pentru încheierea unui acord.

Teheranul a anunțat că suspendă schimburile de mesaje indirecte cu SUA

"Nu înseamnă că vom începe să aruncăm bombe peste tot. Vom păstra tăcerea. Vom menține blocada. Blocada e o bucată de oțel. Cred că putem aștepta cât vor", a declarat liderul de la Washington. Președintele Trump a și contrazis autoritățile iraniene, susținând că discuțiile sunt în desfășurare. "Discuțiile continuă, într-un ritm rapid, cu Republica Islamică Iran. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni", a mai spus acestea într-un mesaj publicat pe Truth Social.

Reacția președintelui Trump vine după ce Teheranul a anunțat că suspendă schimburile de mesaje indirecte cu SUA din cauza acțiunilor militare israeliene din Gaza și Liban. Iranul consideră atacurile asupra grupării militante libaneze o încălcare a acordului de încetare a focului din 8 aprilie cu Statele Unite și a precizat că discuțiile vor fi reluate după ce operațiunile israeliene din Gaza și Liban vor fi încheiate. 

