Reacția lui Trump după ce Iranul a suspendat negocierile cu SUA: "Tăcerea ar fi foarte bună"
Președintele american Donald Trump a declarat că nu este îngrijorat de decizia Iranului de a suspenda schimburile indirecte de mesaje cu Statele Unite, afirmând că Washingtonul poate aștepta atât timp cât va fi necesar pentru încheierea unui acord.
"Cred că am vorbit prea mult, dacă vreți să știți adevărul. Cred că tăcerea ar fi foarte bună", a spus președintele Trump într-un interviu acordat NBC, citat de CNN. Liderul american a subliniat că suspendarea contactelor nu înseamnă reluarea unor operațiuni militare de amploare împotriva Iranului și a precizat că poate aștepta pentru încheierea unui acord.
Teheranul a anunțat că suspendă schimburile de mesaje indirecte cu SUA
"Nu înseamnă că vom începe să aruncăm bombe peste tot. Vom păstra tăcerea. Vom menține blocada. Blocada e o bucată de oțel. Cred că putem aștepta cât vor", a declarat liderul de la Washington. Președintele Trump a și contrazis autoritățile iraniene, susținând că discuțiile sunt în desfășurare. "Discuțiile continuă, într-un ritm rapid, cu Republica Islamică Iran. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni", a mai spus acestea într-un mesaj publicat pe Truth Social.
Reacția președintelui Trump vine după ce Teheranul a anunțat că suspendă schimburile de mesaje indirecte cu SUA din cauza acțiunilor militare israeliene din Gaza și Liban. Iranul consideră atacurile asupra grupării militante libaneze o încălcare a acordului de încetare a focului din 8 aprilie cu Statele Unite și a precizat că discuțiile vor fi reluate după ce operațiunile israeliene din Gaza și Liban vor fi încheiate.
