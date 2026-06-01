Trump anunță că negocierile cu Iranul continuă după ce a discutat cu Netanyahu și a oprit trupele spre Beirut

Președintele SUA, Donald Trump, a transmis luni seară că discuțiile de pace cu Iranul continuă și că prim-ministrul israelian și gruparea Hezbollah au acceptat să nu lanseze noi atacuri. Anunțul vine după ce presa iraniană anunța în cursul zilei suspendarea negocierilor în special din cauza trupelor israeliene care se îndreptau spre Beirut.

Donald Trump în timpul unei ședințe de cabinet la Casa Albă, 27 mai 2026 - Getty Images

"Discuțiile cu Republica Islamică Iran continuă într-un ritm rapid. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestui subiect", a scris Donald Trump pe rețeaua sa socială, Truth Social.

Într-un alt mesaj publicat anterior transmitea că a convenit cu prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, ca trupele israeliene care se îndreptau spre Beirut să fie întoarse din drum. Președintele american a precizat că a luat legătura, prin intermediari, și cu gruparea Hezbollah, care a fost de acord că nu va ataca Israelul. Amintim că Benjamin Netanyahu a cerut luni IDF să atace districtul Dahieh, periferia de sud a Beirutului și bastion al Hezbollah.

"Am avut o convorbire foarte productivă cu prim-ministrul Israelului, Bibi Netanyahu și niciun militar nu va fi trimis la Beirut. De asemenea, trupele care erau deja în drum spre Beirut au primit ordin să se întoarcă.Totodată, prin intermediul unor reprezentanți de rang înalt, am avut o discuție foarte bună cu Hezbollah, iar aceștia au fost de acord ca toate atacurile armate să înceteze. Israelul nu îi va ataca, iar ei nu vor ataca Israelul", a scris liderul SUA.

Articolul continuă după reclamă

Imediat, premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat și el că a vorbit la telefon cu Donald Trump și că armata Israeliană va continua să acționeze conform planului în sudul Libanului. "Am discutat în această seară cu președintele Trump și i-am spus că, dacă Hezbollah nu încetează să ne atace orașele și cetățenii, Israelul va lovi ținte teroriste în Beirut. Poziția noastră rămâne neschimbată. În același timp, Armata Israeliană va continua să acționeze conform planului în sudul Libanului", a transmis Netanyahu.

Declaraţia preşedintelui american contrazice anunţul difuzat anterior de agenţia de ştiri iraniană Tasnim, conform căruia Teheranul a întrerupt dialogul indirect cu Washingtonul, în special din cauza ofensivei israeliene în Liban unde se luptă cu gruparea Hezbollah, sprijinită de Iran.

Ambasada Libanului în Statele Unite a declarat luni că Hezbollah a acceptat o propunere americană de "încetare reciprocă a atacurilor" cu Israelul. "Autorităţile libaneze au primit confirmarea acceptării de către Hezbollah a propunerii americane care prevede o încetare reciprocă a atacurilor. În cadrul acordului propus, atacurile israeliene asupra Dahiyeh (suburbia de sud a Beirutului) ar înceta în schimbul angajamentului Hezbollah de a se abţine să lanseze atacuri împotriva Israelului, cadrul armistiţiului urmând să fie extins pentru a acoperi întregul teritoriu libanez", se arată în comunicat.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰