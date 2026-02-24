Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Liderii țărilor nordice și baltice, reuniți în Ucraina la patru ani de război

Liderii statelor nordice și baltice, inclusiv președintele Finlandei, Alexander Stubb, și premierul Suediei, Ulf Kristersson, au ajuns marți în Ucraina pentru a marca patru ani de la declanșarea invaziei ruse, a anunțat ministrul ucrainean de Externe, potrivit News.ro.

de Redactia Observator

la 24.02.2026 , 10:23
Liderii țărilor nordice și baltice, reuniți în Ucraina la patru ani de război - X/ @andrii_sybiha

"Sunt încântat să îi întâmpin pe liderii celor opt ţări nordice şi baltice, aliaţii noştri adevăraţi şi apropiaţi în apărarea libertăţii, justiţiei şi adevărului", a scris Andrii Sîbiha într-un mesaj publicat pe platforma X.

"Vă mulţumim pentru sprijinul dumneavoastră ferm şi neclintit faţă de Ucraina şi faţă de valorile şi principiile europene comune", le transmite şeful diplomaţiei ucrainene.

De asemenea, el i-a întâmpinat la Kiev pe şefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi pe preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, potrivit fotografiilor postate pe X.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Şi premierul Croaţiei Andrej Plenkovic a venit la Kiev, însoţit de ministrul de externe, Gordan Grlić Radman. "Suntem recunoscători Croaţiei prietene pentru sprijinul şi solidaritatea sa. Vă mulţumim că sunteţi alături de noi în această zi simbolică", a scris Andrii Sîbiha.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

rusia ucraina tari baltice finlanda suedia
Înapoi la Homepage
Fost campion al României, replică sexistă la Iuliana Demetrescu: “Înapoi în bucătărie”
Fost campion al României, replică sexistă la Iuliana Demetrescu: &#8220;Înapoi în bucătărie&#8221;
Ce probleme are Dorian Popa, după operația la nas! Cu ce se confruntă și ce a recunoscut artistul
Ce probleme are Dorian Popa, după operația la nas! Cu ce se confruntă și ce a recunoscut artistul
Mircea Lucescu, primă uriaşă dacă România se califică la Campionatul Mondial: „L-a anunţat Răzvan Burleanu! Pe ei, ne calificăm”
Mircea Lucescu, primă uriaşă dacă România se califică la Campionatul Mondial: „L-a anunţat Răzvan Burleanu! Pe ei, ne calificăm”
Adriana Bahmuţeanu face acuzaţii grave în dosarul de proxenetism în salonul de masaj erotic lângă care locuiește
Adriana Bahmuţeanu face acuzaţii grave în dosarul de proxenetism în salonul de masaj erotic lângă care locuiește
Andrei Stoica, primele declarații după ce a fost luat cu targa de pe pârtie! Cum s-a produs accidentul
Andrei Stoica, primele declarații după ce a fost luat cu targa de pe pârtie! Cum s-a produs accidentul
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteţi de acord ca salariile să fie publice?
Observator » Ştiri externe » Liderii țărilor nordice și baltice, reuniți în Ucraina la patru ani de război