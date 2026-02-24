Zelenski, în anul 5 de război: Suntem la începutul sfârșitului, dar Trump trebuie să înţeleagă jocul lui Putin

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că războiul declanșat de Rusia se apropie de "începutul sfârșitului", dar a cerut Washingtonului să nu cadă în capcana "jocurilor" lui Vladimir Putin, care joacă dublu-rol la negocierile de pace. Într-un interviu amplu acordat Financial Times, în ajunul împlinirii a patru ani de la invazia pe scară largă a Rusiei, liderul de la Kiev a avertizat că orice încetare a focului fără garanții ferme de securitate ar permite Moscovei să își refacă forțele pentru un nou atac.

Din biroul său prezidențial din Kiev, Zelenski l-a acuzat pe liderul rus că încearcă, prin convorbiri cu Donald Trump, să slăbească poziția de negociere a Ucrainei, într-un interviu acordat Financial Times.

Întrebat despre evoluția discuțiilor de pace, președintele ucrainean a spus că "rușii joacă jocuri" de putere și nu sunt serioși în privința încheierii războiului.

"Văd asta, pentru că sunt actori foarte slabi. Se joacă cu Trump și se joacă cu întreaga lume. Așa stau lucrurile", a declarat Volodimir Zelenski. "Putin crede că pare convingător și că poate fi de încredere. Nu, este un actor slab."

Avertisment privind un armistițiu fără garanții

Zelenski a respins sugestiile Moscovei potrivit cărora Ucraina ar folosi o pauză în lupte pentru a-și regrupa forțele.

"Este demagogie și minciună", a spus el. "Uitați-vă cine beneficiază de astfel de afirmații."

Potrivit liderului ucrainean, Rusia mobilizează 40.000 de militari pe lună și pierde 35.000. "O pauză este necesară şi pentru ei, nu mai puțin decât pentru noi."

"Ucraina are nevoie de o încetare a focului - ieri, astăzi, mâine", a subliniat el. "Nu avem nevoie de o pauză. Avem nevoie de sfârșitul războiului."

El a avertizat că orice armistițiu fără garanții de securitate obligatorii ar implica "riscuri mari".

"Războiul ar putea începe din nou. O încetare a focului ar putea să se prăbușească", a declarat Zelenski.

Date despre front și pierderile Rusiei

Citant evaluări ale serviciilor ucrainene de informații, președintele a susținut pentru FT că avansurile lente ale Rusiei în 2025 au costat "în medie 167 de oameni pentru fiecare kilometru de teritoriu ocupat".

"Se vede imediat ce ocupă și ce nu ocupă. Unde pretind că dețin poziții, se vede că nu dețin nimic", a spus el, referindu-se la zonele contestate de pe linia frontului.

"Dimpotrivă, noi am avansat", a adăugat Zelenski, menționând câștiguri recente în sud-est, despre care a spus că au fost facilitate de interzicerea utilizării neautorizate a sistemului satelitar Starlink al lui Elon Musk de către forțele ruse.

Disputa privind Donbasul și presiunile SUA

Zelenski a afirmat că Statele Unite cred că Putin ar opri războiul dacă Ucraina ar ceda teritoriul din estul Donbasului, o idee pe care o consideră "inutilă".

"Sincer, nu cred că asta este tot ce cere Rusia. Retragerea noastră din Donbas și apoi războiul se va încheia", a spus el. "Rusia este Rusia și, știți, nu poți avea încredere în ei."

El a adăugat că presiunea exercitată de Donald Trump asupra Kievului pentru a face concesii este mai mare decât cea aplicată Moscovei, dar și-a exprimat speranța că liderul american își va reconsidera poziția.

"Sper că președintele Trump și SUA vor pune presiune pe Rusia și îl vor opri pe Putin", a declarat Zelenski. "Dar mă bazez în primul rând pe cetățenii ucraineni, pe armata noastră, pe producția noastră."

Apel pentru aderarea la UE până în 2027

În interviu, Zelenski a cerut Uniunii Europene să stabilească o dată clară pentru aderarea Ucrainei, spunând că aceasta ar trebui să fie cât mai devreme, chiar 2027.

"Vreau o dată. O cer", a spus el. "Să nu permitem ca următorii lideri sau următoarea generație să se confrunte cu o situație în care Rusia blochează aderarea Ucrainei la UE timp de 50 de ani."

În paralel cu luptele, Zelenski a cerut aliaților occidentali să finanțeze și să acorde licențe pentru producția de armament în Ucraina, afirmând că Kievul este aproape de producția în masă a unor noi rachete capabile să pătrundă apărarea aeriană rusă.

El a confirmat că rachete de croazieră FP-5 Flamingo, produse în Ucraina, au lovit sâmbătă o mare uzină de producție de rachete aflată în interiorul Rusiei.

Presiune asupra "flotei fantomă" a Rusiei

Zelenski a cerut, de asemenea, măsuri mai dure împotriva "flotei fantomă" a Rusiei și a companiilor care permit exportul de resurse energetice rusești, solicitând blocarea ocolirii sancțiunilor.

"Ceea ce îi costă scump pe ruși este oprirea flotei lor din umbră, oprirea companiilor lor, a capacității lor de a face comerț, de a exporta resurse energetice din Rusia, oprirea eludării sancțiunilor", a declarat el.

În pofida presiunilor externe, liderul ucrainean a reiterat că obiectivul Kievului rămâne clar: nu o simplă pauză în lupte, ci încheierea definitivă a războiului.

