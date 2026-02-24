Macron susține că Rusia a eșuat militar, economic și strategic în Ucraina

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat că Rusia a suferit un eșec "militar, economic și strategic" după patru ani de război în Ucraina, într-un mesaj publicat marți pe platforma X, în care și-a reafirmat sprijinul față de poporul ucrainean, potrivit News.ro.

"Acest război este un triplu eşec pentru Rusia: militar, economic şi strategic", a scris preşedintele Republicii Franceze pe X.

"Au trecut patru ani de când Europa s-a trezit la sunetul bombelor ruseşti în Ucraina. Patru ani de război de agresiune ales de Rusia, cu încălcarea flagrantă a dreptului internaţional, a suveranităţii unui popor şi a vieţii umane. Patru ani de oraşe lovite, şcoli şi spitale distruse, infrastructuri energetice vizate metodic pentru a arunca familiile în frig şi teroare. Patru ani, 15.000 de civili ucraineni ucişi. Patru ani de vieţi distruse, violenţă, violuri, torturi, crime de război şi teroare. Patru ani şi mii de copii ucraineni smulşi de pe pământul lor şi de lângă familiile lor. Dar patru ani în care Ucraina rezistă şi se opune", a adăugat Macron.

"Pentru că Ucraina este prima linie de apărare a continentului nostru, Franţa şi Europa îi sunt ferm alături", reafirmă Emmanuel Macron în mesajul său.

"Vom continua, de asemenea, să atacăm economia de război rusă: vom menţine sancţiunile şi vom continua acţiunile noastre împotriva flotei fantomă (...) Cei care cred că pot conta pe oboseala noastră se înşală. Suntem şi vom rămâne alături de Ucraina", transmite liderul de la Elysee.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, liderii statelor baltice şi nordice, precum şi premierul Croaţiei au venit marţi la Kiev, în ziua în care se împlinesc patru ani de la invazia rusă în Ucraina.

Cel mai sângeros conflict din Europa de la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial, ofensiva masivă a Rusiei a provocat cel puţin sute de mii de morţi şi răniţi. De asemenea, a provocat o schimbare geopolitică, determinând multe ţări europene să-şi mărească cheltuielile militare.

Negocierile diplomatice dintre Kiev şi Moscova, iniţiate în 2025 sub medierea Statelor Unite, nu au reuşit până în prezent să oprească luptele. Armata rusă, care ocupă aproximativ 20% din teritoriul Ucrainei, bombardează zilnic zone civile şi infrastructuri.

Aliaţii occidentali ai Ucrainei au impus sancţiuni severe Rusiei, forţând-o să-şi reorienteze exporturile de hidrocarburi, esenţiale pentru economia sa, către noi pieţe, în special în Asia.

