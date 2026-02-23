Haos în Mexic după ce armata l-a lichidat pe cel mai mare traficant de droguri al ţării. Drept răzbunare, membrii cartelului Jalisco au declarat război guvernului - au incendiat zeci de vehicule şi clădiri şi au blocat autostrăzile în mai multe state. Mii de turişti străini au rămas prizonieri în staţiuni, iar ministerul român al Afacerilor Externe a emis o avertizare de călătorie.

La câteva ore după uciderea baronului mexican al drogurilor Nemesio Oseguera, cunoscut sub numele de "El Mencho", într-un raid militar, duminică, bărbaţi înarmaţi suspectaţi a fi susţinătorii săi au blocat autostrăzile din mai multe state şi au incendiat maşini şi magazine. În unele oraşe, turiştii şi locuitorii au fost îndemnaţi să rămână în case, iar şoferii de camioane au fost sfătuiţi să aleagă rute sigure sau să se întoarcă la depozite până la încetarea violenţelor.

Mai multe companii aeriene, printre care Air Canada, United Airlines şi Aeromexico, şi-au anulat duminică zborurile către Puerto Vallarta, o staţiune balneară unde turiştii şocaţi au filmat coloane de fum ridicându-se spre cer din cauza incendiilor.

Explozia de violenţă din mai mult de jumătate de duzină de state mexicane a pictat o scenă familiară pentru mexicanii care au petrecut două decenii urmărind cum guvernele succesive duc un război împotriva cartelurilor de droguri, devastând vaste zone ale ţării.

Articolul continuă după reclamă

Un membru al Cartelului Jalisco Noua Generaţie (Cártel de Jalisco Nueva Generación, CJNG) al lui Oseguera a declarat pentru Reuters că incendiile şi focurile de armă sporadice au fost o răzbunare pentru uciderea lui El Mencho de către guvern şi a avertizat că vor urma şi alte vărsări de sânge, pe măsură ce grupurile se vor lupta pentru controlul cartelului său. „Atacurile au fost comise ca răzbunare pentru moartea liderului, la început împotriva guvernului şi din nemulţumire”, a declarat persoana respectivă, sub condiţia anonimatului. "Dar mai târziu vor urma uciderile interne, comise de grupurile care vor încerca să preia controlul", a avertizat sursa Reuters.

Pe coasta Pacificului mexican, la cinci ore de mers cu maşina din oraşul Tapalpa, unde a avut loc operaţiunea care l-a doborât pe liderul puternicului cartel CJNG, turiştii uimiţi de pe un dig din Puerto Vallarta şi-au scos telefoanele mobile pentru a filma valurile dense de fum care ascundeau priveliştea oceanului albastru.

În statul Jalisco, autorităţile au raportat că oameni înarmaţi au atacat o bază a poliţiei militare din cadrul Gărzii Naţionale şi au recomandat oaspeţilor să rămână în hoteluri, suspendând transportul public.

Alte scene de activitate criminală şi răspuns militar au fost surprinse în videoclipuri distribuite de surse de securitate guvernamentale către Reuters: un tanc militar a traversat un cartier rezidenţial din statul Aguascalientes, barajele rutiere au paralizat autostrada Mexico-Puebla, foarte circulată, iar în statul Colima, membri ai cartelului aflaţi în camionete au blocat un drum.

Un grup din industria transporturilor rutiere a declarat într-un comunicat că este „profund îngrijorat” de violenţa de pe autostrăzi şi a recomandat şoferilor de camioane să rămână în zone sigure sau să se întoarcă la depozitele lor până când situaţia se va îmbunătăţi.

Statul Guanajuato, un bastion al CJNG, a raportat 55 de incidente în 23 de municipalităţi, cu 18 arestări, dar a declarat că până seara toate incidentele erau sub control.

Asasini plătiţi, arme, vehicule blindate

Armata mexicană l-a ucis duminică pe baronul drogurilor Nemesio Oseguera, alias "El Mencho", şeful puternicului cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), pentru care Statele Unite ofereau o recompensă de 15 milioane de dolari. CJNG a reacţionat violent, blocând drumurile şi incendiind vehicule în fief-ul său din Jalisco, precum şi în alte state ale ţării, unde oameni înarmaţi au dat foc magazinelor şi au semănat teroarea în rândul populaţiei. Această ripostă a evidenţiat puterea tentaculară a cartelului fondat în 2009 de Nemesio Oseguera şi care, potrivit experţilor, a devenit una dintre cele mai puternice organizaţii de trafic de droguri din Mexic, relatează AFP.

Potrivit Washingtonului, CJNG este unul dintre principalii responsabili pentru traficul de heroină, cocaină, metamfetamină şi fentanil către Statele Unite. "Este cu siguranţă una dintre cele mai puternice organizaţii din Mexic în ceea ce priveşte capacitatea militară, capacitatea de recrutare şi armament", a declarat pentru AFP David Mora, expert al centrului de analiză Crisis Group.

Activităţile CJNG s-au extins şi la alte activităţi criminale, precum extorcarea, furtul de benzină şi traficul de persoane, potrivit agenţiei americane antidrog (DEA), infracţiuni care îi aduc venituri importante. CJNG se caracterizează prin "dorinţa constantă de a sfida guvernul mexican", subliniază David Mora. A difuzat adesea imagini cu ucigaşii săi plătiţi care etalau arme şi vehicule blindate şi a încercat în 2020 să-l asasineze pe actualul secretar pentru securitate publică, Omar Garcia Harfuch, pe când acesta era şeful poliţiei din capitală. Cartelul, extrem de violent şi care a comis numeroase masacre, a fost acuzat şi de asasinarea, în noiembrie, a primarului din Uruapan, Carlos Manzo.

Reacţia care a urmat morţii lui "El Mencho" atestă puterea cartelului în Mexic. Barajele rutiere şi incendierea de magazine şi întreprinderi au afectat până şi staţiunea balneară Puerto Vallarta, statul Michoacan şi statele Puebla (centru), Sinaloa (nord-vest), Guanajuato (centru) şi Guerrero (sud).

"Ceea ce am văzut astăzi este doar o demonstraţie a locurilor în care aceştia operează şi unde pot răspândi violenţa", explică Mora.

Analistul în securitate naţională Gerardo Rodriguez spune că autorităţile anticipaseră o reacţie, dar "nu prevăzuseră că aceasta va avea o amploare naţională", cu activarea celulelor afiliate în toată ţara.

Cu toate acestea, eliminarea lui "El Mencho" este un succes, cu atât mai mult cu cât cartelul nu a putut împiedica transferul cadavrului său de către autorităţi la Mexico, subliniază expertul. „Din punct de vedere tactic şi operaţional, este o operaţiune foarte reuşită a guvernului”, subliniază el.

Război intern

"El Mencho" era un criminal în stilul lui Joaquin "Chapo" Guzman şi Ismael "El Mayo" Zambada, închişi în Statele Unite. Era omniprezent în cadrul CJNG şi nu avea succesori evidenţi. Fiul său mai mare, cunoscut sub numele de "El Menchito", a fost condamnat la închisoare pe viaţă în Statele Unite în 2025.

Scenariile posibile arată că va funcţionat cartelul fără şeful său sau să se va afunda într-un război intern pentru conducerea sa.

Potrivit lui David Mora, "în absenţa unei succesiuni directe, se creează un vid de putere care deschide posibilitatea unor reorganizări violente în cadrul organizaţiei". Jalisco Nueva Generación s-a dezvoltat tocmai datorită slăbirii cartelului Sinaloa, minat de războaie interne, potrivit experţilor.

Ucis duminică la vârsta de 59 de ani în timpul unei operaţiuni a armatei, El Mencho era considerat ultimul dintre marii baroni ai drogurilor din Mexic, după arestarea şi încarcerarea în Statele Unite a fondatorilor cartelului Sinaloa, Joaquin "El Chapo" Guzman şi Ismael "Mayo" Zambada.

Mexic a tremurat de frică

Fondator al temutului cartel Jalisco Nueva Generacion (CJNG), Nemesio "El Mencho" Oseguera l-a transformat în cel mai puternic cartel din Mexic prin utilizarea neîngrădită a violenţei, neezitând să sfideze deschis guvernul. Washingtonul pusese o recompensă de 15 milioane de dolari pe capul său.

Criminalul, "violent din fire" potrivit specialistului în trafic de droguri José Reveles, nu ezita să atace autorităţile, în timp ce alte organizaţii similare rămâneau în defensivă. Pe 20 iunie 2020, el a lansat un atac fără precedent împotriva actualului secretar federal pentru securitate publică, Omar García Harfuch, pe atunci şef al poliţiei capitalei, rănindu-l. Trei persoane au murit, dintre care doi bodyguarzi.

Cu cinci ani mai devreme, cartelul său trăsese deja asupra noii Jandarmerii Naţionale din Jalisco, apoi a prins într-o ambuscadă un convoi de poliţişti din acest stat din vestul Mexicului. Oamenii săi doborâseră atunci un elicopter militar cu lansatoare de rachete şi provocaseră blocaje şi incendii. Zeci de persoane au murit, dintre care 20 de poliţişti şi nouă militari.

Deşi a apărut în 2025 la două concerte de "narcocorridos", grupuri ce cântă despre gloria traficanţilor, El Mencho "avea mare grijă să nu se expună public, se ştiu puţine lucruri despre viaţa lui", spune Reveles.

Imaginile cu el sunt rare. Pe mandatul de căutare al Departamentului de Stat american, apare cu faţa colţuroasă, părul impecabil pieptănat şi o mustaţă subţire, în timp ce pe o fişă a agenţiei antidrog americane (DEA) din 1989, apare cu părul creţ şi trăsături mai dolofane.

Născut în 1966 într-o familie săracă din Michoacan, unde culturile ilegale de canabis erau foarte răspândite, el emigrează de tânăr în Statele Unite, unde este condamnat în anii 1980 pentru trafic de heroină. Este expulzat din ţară după ce îşi ispăşeşte pedeapsa. Întors în Michoacan, s-a alăturat cartelului del Milenio, din care a fost exclus în urma unor lupte interne.

"El Mencho" a părăsit atunci statul natal pentru a se stabili în statul vecin Jalisco, unde a fondat în 2009 "Mata Zetas", redenumit curând Cartel Jalisco Nueva Generacion. În 2011, banda comite unul dintre cele mai simbolice masacre ale sale, lăsând 35 de cadavre lângă locul unei reuniuni a procurorilor din Veracruz (est).

Preluând controlul asupra numeroase bande rivale, CJNG se întăreşte rapid. După extrădarea în Statele Unite a lui "Chapo" şi "Mayo", cartelul său devine cel mai puternic dintr-o ţară în care violenţele legate de aceste grupuri au provocat peste 450.000 de morţi şi peste 100.000 de dispăruţi din 2006.

În 2025, Departamentul de Stat al SUA declară CJNG organizaţie teroristă, subliniind caracterul său "transnaţional, cu prezenţă în aproape toată Mexicul". Trafic de droguri, arme, extorcări, trafic de migranţi, furturi de petrol şi minerale, Washingtonul îl acuză de o serie lungă de crime.

Dar nefiind în măsură să concureze cu rivalii săi care controlează frontiera cu Statele Unite, "El Mencho" se infiltrează pe alte pieţe. "Europa, Asia, Africa şi chiar Australia erau mai puţin disputate de mexicani, iar acolo drogurile se vând la preţuri mai mari", explică Reveles.

Divorţat, Oseguera are trei copii. Fosta sa soţie şi doi dintre fiii săi au fost închişi. Ea a fost eliberată, în timp ce fiul său mai mare, alias "El Menchito", a fost condamnat la închisoare pe viaţă în Statele Unite.

Precedente

Autorităţile nu au raportat alte victime în afară de câţiva membri ai cartelului şi oficiali ucişi în timpul operaţiunii militare.

Dar arestările şi uciderile anterioare ale membrilor cartelului au dus la izbucniri de violenţă – fie din partea membrilor care îşi răzbunau liderul căzut, fie din partea bandelor rivale care încercau să le invadeze teritoriul – determinând autorităţile mexicane să ezite înainte de a lansa campanii majore.

În 2019, Ovidio Guzman, fiul liderului cartelului Sinaloa, Joaquin "El Chapo" Guzman, a fost arestat, dar eliberat rapid, ceea ce a declanşat lupte armate pe scară largă. Arestarea sa în 2023 a declanşat şi mai multă violenţă.

Arestarea în 2024 a şefului cartelului Sinaloa, Ismael "El Mayo" Zambada, a declanşat o luptă sângeroasă pentru putere în cadrul grupului criminal, care continuă neabătut şi după mai bine de un an.

"Privesc scenele de violenţă din Mexic cu mare tristeţe şi îngrijorare", a declarat adjunctul secretarului de stat american Christopher Landau, care a fost anterior ambasador în Mexic, într-o postare pe reţelele sociale.

"Nu este surprinzător că răufăcătorii răspund cu teroare. Dar nu trebuie să ne pierdem niciodată curajul", a adăugat oficialul american.

Preşedinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a recunoscut violenţele într-o postare pe reţelele sociale, dar a adoptat un ton calm. "În cea mai mare parte a teritoriului naţional, activităţile se desfăşoară în condiţii de normalitate absolută", a subliniat ea.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei A început Postul Paştelui. Îl ţineţi? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰