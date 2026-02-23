Discuția între turnul de control şi avionul HiSky care s-a învârtit deasupra României: "Am confirmat PAN-PAN"

Zbor cu emoţii pentru 186 de pasageri care au plecat aseară, cu avionul spre Egipt. Totul după ce senzorul de presurizare al cabinei aeronavei a semnalat o posibilă defecțiune. Avionul se afla deasupra Bulgariei, iar piloții au decis să se întoarcă la București. Alertă nu a fost doar în aer, ci şi la sol. În timp ce aeronava a zburat în cerc aproape o oră, la Ministerul Sănătăţii s-a reunit o celulă de criză, iar pe aeroportul Otopeni au fost mobilizate peste 20 de echipaje de salvare. Din fericire nu a fost nevoie de ele. Zborul a fost reprogramat, iar aeronava a decolat după două amânări, în această dimineaţă.

"Am confirmat pan-pan (urgenţa n.r) de la colegii voștri și am strâns informațiile. Este ok să rămâneţi în aşteptare în partea sud-estică?", este discuţia între turnul de control şi piloţii aeronavei Airbus A320.

Avionul cu destinaţia Hurghada a decolat de pe Otopeni puţin după ora 19 şi avea la bord 180 de pasageri și şase membri ai echipajului. La 30 de minute de la decolare, când aparatul de zbor se afla la est de Varna, Bulgaria şi urma să zboare deasupra Mării Negre, piloţii au dat alarma. Comandantul aeronavei a decis revenirea pe Aeroportul Internațional Henri Coandă. "O să zburăm în cerc aproximativ o oră", au anunţat piloţii într-o discuţie cu turnul de control.

Incidentul ar fi fost cauzat de o problemă la sistemul de presurizare, situaţie în care echipajul a decis să coboare avionul de la peste 8.500 de metri la 3.000 de metri. Aeronava a survolat aproximativ o oră deasupra judeţului Călăraşi.

Traseul avionului a fost vizionat de peste 40.000 de oameni printr-o aplicaţie care permite urmărirea în timp real a poziției avioanelor aflate în zbor. În acel interval de timp, a fost cel mai urmărit zbor la nivel internaţional. "Vă rog să mă informați cu 10 minute înainte de aterizare pentru a părăsi punctul de aşteptare și a începe aterizarea. Pista 08R este liberă pentru aterizare".

După ce a survolat zona aproximativ o oră în sud estul Bucureștiului, pentru a consuma combustibil și a ajunge la greutatea optimă de aterizare, aeronava a ajuns în siguranță la sol. Incidentul a dus la crearea unei celule de criză la nivelul Ministerului Sănătăţii. Şapte spitale de urgenţă din Capitală au fost mobilizate, iar mai multe echipaje SMURD şi pompieri au fost pregătite pentru a interveni în caz de urgenţă.

În mediul online, măsura ministrului a fost criticată de unii utilizatori care au acuzat că anunţul ar putea crea panică printre apropiaţii pasagerilor. Ca răspuns, Alexandru Rogobete a spus că măsurile au fost de prevenţie. "Rolul meu, ca ministru al Sănătății, nu este să reacționez după ce se întâmplă ceva grav. Rolul meu este să fiu pregătit înainte". O reacţie a venit şi de la şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă. "Este procedura când apar astfel de situaţii. Nu este o chestie care este foarte rară, din păcate".

Din fericire, niciun pasager nu a avut nevoie de îngrijiri medicale. Pasagerii au fost debarcaţi şi au rămas în terminal până dimineaţa, timp în care avionul a fost verificat de echipele tehnice. Zborul a fost reluat dimineaţă. Pasagerii au plecat spre Hurghada, cu aceeaşi aeronavă, puţin după ora 8 şi jumătate.

