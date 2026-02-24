Bolojan, la 4 ani de război în Ucraina: Rezistenţa Kievului este esenţială pentru securitatea Europei

Guvernul României își reafirmă sprijinul și solidaritatea față de poporul ucrainean în demersul său pentru libertate, suveranitate și pace, a transmis premierul Ilie Bolojan într-un mesaj publicat la patru ani de la declanșarea războiului din Ucraina, potrivit News.ro.

"Astăzi, când se împlinesc patru ani de la declanşarea de către Rusia a războiului său brutal şi neprovocat şi a invaziei la scară largă a Ucrainei, Guvernul României îşi exprimă sprijinul şi solidaritatea faţă de poporul ucrainean în lupta sa pentru libertate, suveranitate şi pace", declară premierul.

El remarcă faptul că "rezistenţa Ucrainei este esenţială pentru securitatea întregii Europe".

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski afirmă, într-un mesaj video postat marţi dimineaţă, când se împlinesc patru ani de la invadarea ţării sale de către trupele ruse, că omologul său rus Vladimir Putin nu a reuşit să-şi atingă obiectivele de război şi nu a învins poporul ucrainean şi dă asigurări că, prin rezistenţa sa, Ucraina şi-a dobândit dreptul la o pace "puternică, demnă şi durabilă".

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunţat marţi dimineaţă că se află la Kiev, pentru a zecea oară în decursul celor patru ani de când Rusia şi-a început invazia la scară largă a Ucrainei, pentru a transmite un mesaj de solidaritate şi susţinere.

