Aproape jumătate din țară intră sub cod portocaliu și galben de viscol în zona montană
Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteo și mai multe avertizări de coduri galbene și portocalii de viscol și zăpadă pentru perioada următoare ce vizează zonele montane.
Informarea meteo, valabilă de marți, 24 februarie, ora 10 și până joi, 26 februarie, ora 8, anunță precipitaţii în general moderate cantitativ, strat de zãpadã şi viscol la munte, polei şi gheţuş, intensificãri ale vântului.
În intervalul menţionat, vor fi precipitaţii, marţi (24 februarie) în cea mai mare parte a ţãrii, iar pânã în dimineaţa zilei de joi (26 februarie) îndeosebi în jumãtatea de est. Vor predomina ploile (ce vor avea şi caracter de aversã), dar în centru, în est, iar în noaptea de miercuri spre joi (25/26 februarie) şi în sud-est, vor fi perioade cu lapoviţã, mãzãriche şi ninsoare. Se vor acumula cantitãţi de apã de 10...15 l/mp. În Carpaţii Meridionali şi de Curburã, cantitãţile de apã vor fi local de 15...30 l/mp, se va depune strat nou de zãpadã de 10...15 cm, iar la altitudini în general de peste 1700 m de 20...30 cm. Izolat se va forma polei şi gheţuş.
Vântul va avea intensificãri marţi (24 februarie), în cea mai mare parte a teritoriului, iar miercuri (25 februarie) îndeosebi în centru, în est şi în extremitatea de sud-vest. În zonele joase de relief şi la munte vor fi viteze de 40...55 km/h şi pe alocuri de 60...70 km/h, viscolind temporar ninsoarea, în zona montanã şi pe suprafeţe mici în Moldova şi Transilvania, iar miercuri (25 februarie) şi în noaptea de miercuri spre joi (25/26 februarie) pe suprafeţe mai mici şi în Muntenia şi Dobrogea. În zona montanã înaltã, vor fi rafale de 70...80 km/h şi de peste 90...100 km/h în Carpaţii Meridionali şi de Curburã, la altitudini de peste 1500 m, unde va fi viscol şi se va reduce vizibilitatea semnificativ.
Cod galben și portocaliu de viscol la munte
Totodată, intră în vigoare o atenționare meteorologică de cod galben, valabil de marți, 24 februarie ora 10 și până seara, la ora 20. Fenomenele vizate sunt viscol şi strat de zãpadã, iar regiunile afectate sunt Carpaţii Meridionali, Carpaţii de Curburã şi local Carpaţii Occidentali.
În Carpaţii Meridionali, în Carpaţii de Curburã şi local în Carpaţii Occidentali, vântul va avea intensificãri cu viteze de 60...85 km/h, temporar va ninge viscolit şi se va depune strat de zãpadã, în medie de 10...15 cm şi vizibilitatea va fi redusã sub 100 m.
În intervalul 24 februarie ora 12 și până la ora 20, intră în vigoare un cod portocaliu de viscol puternic și vizibilitate sub 50 m. Regiunile afectate sunt la altitudini de peste 1500 m în Carpaţii Meridionali şi local în Carpaţii de Curburã.
La altitudini de peste 1500 m, în Carpaţii Meridionali şi local în Carpaţii de Curburã, va fi viscol puternic, astfel cã vântul va avea rafale de 80...110 km/h, troienind zãpada, iar vizibilitatea va scãdea sub 50 m.
Un alt cod galben, de vânt de această dată, intră în vigoare marți, 24 februarie ora 10 și până seara, la ora 20. Regiunile afectate sunt Banatul, Oltenia, local Transilvania şi sud-vestul Munteniei.
În intervalul menţionat vântul va prezenta intensificãri în Banat, Oltenia şi local în Transilvania şi sud-vestul Munteniei, cu viteze de 50...70 km/h.
