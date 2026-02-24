Aproape jumătate din țară intră sub cod portocaliu și galben de viscol în zona montană

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteo și mai multe avertizări de coduri galbene și portocalii de viscol și zăpadă pentru perioada următoare ce vizează zonele montane.

Informarea meteo, valabilă de marți, 24 februarie, ora 10 și până joi, 26 februarie, ora 8, anunță precipitaţii în general moderate cantitativ, strat de zãpadã şi viscol la munte, polei şi gheţuş, intensificãri ale vântului.

În intervalul menţionat, vor fi precipitaţii, marţi (24 februarie) în cea mai mare parte a ţãrii, iar pânã în dimineaţa zilei de joi (26 februarie) îndeosebi în jumãtatea de est. Vor predomina ploile (ce vor avea şi caracter de aversã), dar în centru, în est, iar în noaptea de miercuri spre joi (25/26 februarie) şi în sud-est, vor fi perioade cu lapoviţã, mãzãriche şi ninsoare. Se vor acumula cantitãţi de apã de 10...15 l/mp. În Carpaţii Meridionali şi de Curburã, cantitãţile de apã vor fi local de 15...30 l/mp, se va depune strat nou de zãpadã de 10...15 cm, iar la altitudini în general de peste 1700 m de 20...30 cm. Izolat se va forma polei şi gheţuş.

Vântul va avea intensificãri marţi (24 februarie), în cea mai mare parte a teritoriului, iar miercuri (25 februarie) îndeosebi în centru, în est şi în extremitatea de sud-vest. În zonele joase de relief şi la munte vor fi viteze de 40...55 km/h şi pe alocuri de 60...70 km/h, viscolind temporar ninsoarea, în zona montanã şi pe suprafeţe mici în Moldova şi Transilvania, iar miercuri (25 februarie) şi în noaptea de miercuri spre joi (25/26 februarie) pe suprafeţe mai mici şi în Muntenia şi Dobrogea. În zona montanã înaltã, vor fi rafale de 70...80 km/h şi de peste 90...100 km/h în Carpaţii Meridionali şi de Curburã, la altitudini de peste 1500 m, unde va fi viscol şi se va reduce vizibilitatea semnificativ.

Cod galben și portocaliu de viscol la munte

Totodată, intră în vigoare o atenționare meteorologică de cod galben, valabil de marți, 24 februarie ora 10 și până seara, la ora 20. Fenomenele vizate sunt viscol şi strat de zãpadã, iar regiunile afectate sunt Carpaţii Meridionali, Carpaţii de Curburã şi local Carpaţii Occidentali.

În Carpaţii Meridionali, în Carpaţii de Curburã şi local în Carpaţii Occidentali, vântul va avea intensificãri cu viteze de 60...85 km/h, temporar va ninge viscolit şi se va depune strat de zãpadã, în medie de 10...15 cm şi vizibilitatea va fi redusã sub 100 m.