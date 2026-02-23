Preşedintele Donald Trump susţine discursul anual "Starea Naţiunii"

La un an după ce a preluat mandatul, Trump a apărut ca un președinte care sfidează așteptările convenționale. A pus în aplicare o agendă ameţitoare, răsturnând prioritățile interne, spulberând alianțele externe și contestând sistemul fundamental de control și echilibru al națiunii. Doi americani au fost uciși de agenți federali în timp ce protestau împotriva raidurilor anti-imigrație și a deportărilor în masă ale administrației Trump, relatează AP.

În timp ce parlamentarii stau în sala Camerei Reprezentanților ascultând agenda lui Trump pentru anul următor, momentul este unul existențial pentru Congres, care a fost practic marginalizat de influența sa extinsă, președintele republican ocolind mica sa majoritate republicană pentru a acumula o putere enormă pentru sine.

"E o nebunie", a spus Nancy Henderson Korpi, o pensionară din nordul statului Minnesota care s-a alăturat unui grup de protest Indivisible și intenționează să urmărească discursul de acasă. "Dar ceea ce mă deranjează și mai mult este că, practic, Congresul tocmai și-a cedat puterea."

Ea a spus: "Am putea lua niște decizii și schimbări solide dacă Congresul și-ar face treaba."

Starea națiunii este o răsturnare

Țara se află la o răscruce de drumuri, sărbătorind cea de-a 250-a aniversare, în timp ce trece prin unele dintre cele mai semnificative schimbări în politică, politici și starea generală de spirit din viața multor americani.

Președintele și-a impus agenda în Congres atunci când a fost nevoie - adesea presând parlamentarii cu un apel telefonic în timpul voturilor finale - dar, mai des, a evitat schimbul de idei dezordonat al procesului legislativ pentru a trece de propriul partid și de opoziția democrată adesea unită.

Realizarea legislativă emblematică a lui Trump de până acum este proiectul de lege privind reducerile majore de impozite al republicanilor, cu noile conturi de economii pentru bebeluși, fără impozite pe bacșișuri și alte deduceri speciale și reduceri drastice la ajutorul alimentar Medicaid și SNAP. De asemenea, a alimentat peste 170 de miliarde de dolari către Securitatea Internă pentru deportările sale de imigranți.

Dar Congresul condus de republicani a rămas în mare parte pasiv în timp ce Trump a preluat dramatic puterea prin sute de acțiuni executive, multe fiind contestate în instanță, și fiind dispus să facă tot ce este necesar pentru a-și impune agenda.

"Recuperarea unei puteri pierdute nu este o treabă ușoară în ordinea noastră constituțională", a scris judecătorul Neil Gorsuch, vineri, în cadrul criticii istorice a Curții Supreme privind politica tarifară a lui Trump.

Gorsuch a declarat că, fără intervenția instanței în chestiuni majore, "Sistemul nostru de puteri separate și de controale și echilibru amenință să cedeze locul acumulării continue și permanente de putere în mâinile unui singur om".

Trump merge singur, cu sau fără Congres

De la reducerea drastică a personalului federal la modificarea programului de vaccinare a copiilor, până la atacarea Venezuelei și capturarea președintelui acestei țări, acțiunea lui Trump părea să nu cunoască limite.

Administrația sa a lansat anchete asupra potențialilor adversari politici, și-a impus numele pe clădiri istorice, inclusiv pe celebrul Centru John F. Kennedy pentru Artele Spectacolului și, probabil cel mai vizibil, a adunat oameni și a transformat depozite în centre de detenție pentru deportări.

Aproape la fiecare pas, au existat momente în care Congresul ar fi putut interveni, dar nu a făcut-o.

Democrații, aflați în minoritate, au încercat adesea să riposteze, inclusiv prin oprirea fondurilor de rutină pentru Securitatea Internă, cu excepția cazului în care există restricții privind acțiunile de imigrare.

Însă republicanii cred că țara l-a ales pe președinte și i-a dat partidului lor controlul asupra Congresului pentru a se alinia agendei sale, potrivit unui consilier important al conducerii republicanilor, care a insistat să rămână anonim pentru a discuta despre această dinamică.

Președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson din Louisiana, a declarat că Trump va fi "cel mai important" președinte al erei moderne.

Democrații intenționează fie să boicoteze discursul, fie să stea într-o tăcere zdravănă.

"Starea națiunii se destramă", a declarat liderul democrat al Camerei, Hakeem Jeffries din New York.

Congresul se impune, uneori

Au existat momente în care Congresul s-a opus Casei Albe, dar acestea au fost rare - cum ar fi în cazul efortului bipartizan de mare anvergură al reprezentanților Thomas Massie, republican din Kentucky, și al reprezentanților Ro Khanna, democrat din California, de a forța publicarea dosarelor lui Jeffrey Epstein, în ciuda obiecțiilor lui Johnson și ale conducerii republicane.

Încordarea puterii Congresului a venit mai des de la câțiva republicani renegați care s-au alăturat majorității democraților pentru a-l pune sub control pe președinte, ca atunci când Camera a votat pentru blocarea tarifelor lui Trump pentru Canada. Senatul a avansat o rezoluție privind puterile de război pentru a preveni acțiunile militare în Venezuela fără aprobarea Congresului, dar a dat înapoi după ce Trump a intervenit.

Acestea au fost în mare parte voturi simbolice, deoarece Congresul nu ar avea cifrele necesare pentru a depăși orice veto așteptat al lui Trump.

De cele mai multe ori, Congresul l-a susţinut pe Trump, prin anularea finanțării bipartizane deja aprobate pentru ajutorul străin sau difuzarea publică USAID sau nereușind să oprească atacurile militare americane asupra presupuselor bărci de trafic de droguri care au ucis doi supraviețuitori în Caraibe. Când Trump a emis o grațiere în prima zi a aproximativ 1.500 de persoane acuzate în atacul din 6 ianuarie 2021 asupra Capitoliului, republicanii din Congres nu s-au opus.

Și, pe măsură ce Departamentul pentru Eficiență Guvernamentală al lui Trump, condus de miliardarul Elon Musk, a început să concedieze angajați federali, parlamentarii republicani au semnalat aprobarea prin formarea propriului grup de lucru DOGE pe Dealul Capitoliului.

"Întrebarea centrală pentru noi este dacă publicul înțelege ce este în joc”, a declarat Max Stier, CEO al Parteneriatului pentru Serviciul Public, o organizație non-profit axată pe managementul guvernamental și democrație. „Ne aflăm în mijlocul celei mai semnificative transformări a guvernului nostru și a funcționarilor noștri publici din istoria noastră ca țară."

El a spus că aproximativ 300.000 de angajați federali au fost concediați sau mutați, în timp ce 100.000 de noi angajări sau reangajări au fost în mare parte la Securitatea Internă.

Sistemele "checks&balances" sunt contestate

În instanțele din întreaga țară, se depun plângeri împotriva administrației la niveluri record, în timp ce Congresul "adormea ​​la volan", a declarat Skye Perryman, președinta Democracy Forward, care a depus peste 150 de plângeri împotriva administrației, parte a celui mai mare efort legal împotriva unei ramuri executive din istoria SUA.

Însă sistemul judiciar a fost supus unei presiuni, iar Casa Albă nu a respectat întotdeauna hotărârile instanțelor. Legislatorii republicani s-au alăturat criticilor lui Trump la adresa instanțelor, afișând în fața birourilor lor postere cu judecătorii pe care doresc să-i pună sub acuzare.

Un următor mare test va fi legat de un proiect de lege privind votul pentru dovada cetățeniei, pe care Trump îl dorește înainte de alegerile de la jumătatea mandatului.

Camera Reprezentanților a adoptat Legea SAVE America, care ar impune prezentarea certificatelor de naștere sau a pașapoartelor pentru înregistrarea la vot în alegerile federale și un act de identitate cu fotografie la urne. Susținătorii spun că este necesară pentru a combate frauda, ​​în timp ce criticii susțin că va împiedica milioane de americani să voteze, deoarece nu au documente de cetățenie ușor accesibile.

Senatul are majoritatea necesară pentru a adopta măsura, dar nu și cele 60 de voturi necesare pentru a depăși un obstrucționare forțat condus de democrați.

Trump a promis măsuri executive dacă Congresul nu reușește să aprobe legislația.

