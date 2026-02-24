Rușii de la Lukoil, sancţionaţi de Statele Unite, au transmis României că nu mai pot opera în Marea Neagră, declarând o situație de forță majoră. Această retragere din proiectul Trident "nu este doar o mișcare corporativă într-un perimetru offshore, este o radiografie a vulnerabilităților noastre energetice și a întârzierilor strategice acumulate în ultimul deceniu", potrivit unei analize a Asociaţiei Energiei Inteligente.

Ce urmează după ce Lukoil a anunţat România că nu mai poate opera în Marea Neagră - Analiză AEI - Shutterstock

Trident era, pe hârtie, o piesă importantă pentru siguranța energetică a României și Europei. Nu era la fel de avansat ca Neptun Deep, dar avea potențial să ajute regiunea să reducă dependența de gaze importate. Dar, proiectul, gândit să scadă dependența Europei de gazul rusesc, a fost blocat chiar din cauza sancțiunilor impuse Rusiei, explică preşedintele Asociaţiei Energiei Inteligente, Dumiru Chisăliţă într-o nouă analiză.

Potrivit expertului, invocarea forței majore de către Lukoil este, în esență, recunoașterea faptului că sancțiunile occidentale fac imposibilă continuarea normală a operațiunilor. Servicii de foraj, finanțare, asigurări, toate devin complicate sau inaccesibile. Ce înseamnă asta din punct de vedere strategic? Mesajul este clar: nu puteți construi securitate energetică pe fundații instabile politice.

România a știut că operează cu un partener expus riscului de sancțiuni. A mizat, probabil, pe pragmatism economic și pe ideea că interesele comerciale vor prevala. Realitatea ultimilor ani a demonstrat contrariul.

Ce urmează?

Se conturează trei direcţii posibile:

Blocaj prelungit. Proiectul ar putea rămâne suspendat, ceea ce ar însemna pierderea unor ani importanți pentru consolidarea securității energetice.

Transfer de participare. O altă posibilitate este ca Lukoil să își vândă cota unui investitor occidental sau regional, acceptabil din perspectiva sancțiunilor, scenariu care pare cel mai realist pe termen scurt. Aceasta ar permite capitalului internațional să continue să vadă Marea Neagră ca o frontieră energetică relevantă, dar ar veni cu cerințe stricte de stabilitate fiscală, predictibilitate și claritate juridică.

Consolidare națională. Romgaz preia rolul principal în proiect și aduce un partener tehnic specializat în operarea în ape adânci.

Nu afectează direct?

Pe termen scurt nu, explică preşedintele AEI, Dumitru Chisăliţă. Trident nu producea gaz, deci nu influențează factura de mâine. Pe termen mediu și lung, însă, fiecare an pierdut înseamnă mai puțină producție internă, oportunități ratate de export regional, influență geopolitică diminuată.

În ce măsură retragerea Lukoil poate fi și o șansă? "O repoziționare, un proiect sub un operator fără risc de sancțiuni ar putea face Trident mai bancabil decât era înainte. În actualul context european, gazul din Marea Neagră nu mai este doar o marfă, este o oportunitate strategică pentru România de a-și contura drumul către pol de securitate europeană prin energie", potrivit AEI.

