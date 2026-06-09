Lovitură pentru Trump: taxa de 100.000 de dolari pentru viza de lucru, declarată ilegală

Un judecător federal american a anulat luni decizia preşedintelui SUA, Donald Trump, de a impune o taxă de 100.000 de dolari pentru vizele de muncă foarte utilizate în domeniul tehnologic, notează AFP.

Lovitură pentru Trump: taxa de 100.000 de dolari pentru viza de lucur, declarată ilegală - Profimedia

Donald Trump a anunţat în septembrie această măsură privind vizele H-1B, care permit lucrătorilor străini cu calificări specifice (printre care oameni de ştiinţă, ingineri şi dezvoltatori IT) să vină să lucreze în Statele Unite. Obiectivul era limitarea vizelor H-1B pentru a acorda prioritate lucrătorilor americani.

Un judecător federal din Boston (nord-est) a concluzionat că aceste tarife constituie o taxă, ţinând de competenţa Congresului şi nu a guvernului, şi, prin urmare, sunt ilegale.

El dă astfel dreptate unui număr de aproximativ 20 de state care contestă această taxă.

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Însă decizia sa este contrară celei luate în decembrie de o judecătoare din Washington, capitala, care a concluzionat că preşedintele este abilitat să impună astfel de taxe.

Această judecătoare respinsese astfel acţiunea Camerei de Comerţ a Statelor Unite şi a Asociaţiei Universităţilor Americane (AAU), care au făcut apel.

India, ai cărei cetăţeni deţin aproape trei sferturi din vizele H-1B eliberate în fiecare an, şi companiile de înaltă tehnologie potenţial afectate şi-au exprimat îngrijorarea cu privire la această măsură.

Aceste permise de muncă sunt acordate pentru o perioadă iniţială de trei ani, cu posibilitate de prelungire până la şase ani.