Lovitură pentru Trump: taxa de 100.000 de dolari pentru viza de lucru, declarată ilegală
Un judecător federal american a anulat luni decizia preşedintelui SUA, Donald Trump, de a impune o taxă de 100.000 de dolari pentru vizele de muncă foarte utilizate în domeniul tehnologic, notează AFP.
Donald Trump a anunţat în septembrie această măsură privind vizele H-1B, care permit lucrătorilor străini cu calificări specifice (printre care oameni de ştiinţă, ingineri şi dezvoltatori IT) să vină să lucreze în Statele Unite. Obiectivul era limitarea vizelor H-1B pentru a acorda prioritate lucrătorilor americani.
Un judecător federal din Boston (nord-est) a concluzionat că aceste tarife constituie o taxă, ţinând de competenţa Congresului şi nu a guvernului, şi, prin urmare, sunt ilegale.
El dă astfel dreptate unui număr de aproximativ 20 de state care contestă această taxă.
Însă decizia sa este contrară celei luate în decembrie de o judecătoare din Washington, capitala, care a concluzionat că preşedintele este abilitat să impună astfel de taxe.
Această judecătoare respinsese astfel acţiunea Camerei de Comerţ a Statelor Unite şi a Asociaţiei Universităţilor Americane (AAU), care au făcut apel.
India, ai cărei cetăţeni deţin aproape trei sferturi din vizele H-1B eliberate în fiecare an, şi companiile de înaltă tehnologie potenţial afectate şi-au exprimat îngrijorarea cu privire la această măsură.
Aceste permise de muncă sunt acordate pentru o perioadă iniţială de trei ani, cu posibilitate de prelungire până la şase ani.