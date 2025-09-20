Trump impune taxă de 100.000 $ pentru viza H-1B. Măsura lovește în marile companii tech

Președintele american Donald Trump a semnat un ordin executiv care impune o taxă anuală de 100.000 de dolari pentru companiile care vor să angajeze străini prin programul H-1B. Măsura, considerată de critici o piedică majoră pentru inovație și competitivitate, intră în vigoare pe 21 septembrie și vizează exclusiv cererile noi.

Președintele Donald J. Trump le vorbește jurnaliștilor în Biroul Oval al Casei Albe din Washington, D.C., SUA, vineri, 19 septembrie 2025 - Profimedia

"Este acest angajat suficient de valoros încât să merite 100.000 de dolari pe an pentru stat?". Așa a sintetizat secretarul pentru Comerț al SUA, Howard Lutnick, noua filozofie a administrației Trump în privința vizelor pentru muncitorii calificați. Conform ordinului prezidențial, firmele americane care apelează la programul H-1B vor trebui să plătească anual această sumă pentru fiecare angajat străin, timp de șase ani, relatează BBC.

Deși ordinul vizează doar solicitările viitoare, impactul va fi sever, spun experţii în imigrație. Tahmina Watson, avocat specializat, a declarat pentru BBC că "această taxă de 100.000 de dolari va fi o lovitură devastatoare pentru start-up-uri și mici afaceri", care deja se confruntă cu dificultăți în a găsi personal calificat pe piața americană.

Măsura afectează marile companii tech și ar putea afecta relațiile cu India

Articolul continuă după reclamă

În anul fiscal precedent, cei mai mari beneficiari ai programului H-1B au fost giganții tech: Amazon, Tata, Microsoft, Meta, Apple și Google. Reprezentanții acestora avertizează că SUA riscă să piardă avantajul competitiv dacă accesul la talent global este restricționat. Jorge Lopez, expert în mobilitate globală, atrage atenția că "această măsură va frâna competitivitatea americană în tehnologie și alte industrii".

India, principala țară de origine a aplicanților pentru H-1B, urmărește cu îngrijorare noile restricții. Analiștii estimează că măsura ar putea determina unele companii să-și relocheze operațiunile în afara SUA, o soluție costisitoare și dificil de implementat.

În paralel, Trump a introdus și o viză tip "gold card", care permite imigrarea accelerată în schimbul unor taxe ce pornesc de la un milion de lire sterline.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi fi puternic afectaţi financiar de eliminarea plafonării preţurilor la alimentele de bază? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰