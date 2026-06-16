Maghiarii vor să se asigure că Orban nu va reveni niciodată la putere. Cum poate fi oprit prin Constituţie

Parlamentarii ungari au adoptat luni un amendament constituţional care i-ar interzice lui Viktor Orban să revină la putere. Amendamentul, aprobat cu 135 de voturi pentru şi 50 împotrivă, ar limita mandatele premierilor la doar opt ani în funcţie, dacă va deveni lege. Dacă va deveni lege, acesta ar împiedica repetarea unui mandat de 20 de ani al lui Viktor Orban în funcţia de prim-ministru, scrie Politico.

Potrivit Politico, amendamentul este formulat astfel încât să se aplice retroactiv, ceea ce înseamnă că Viktor Orban nu ar mai putea reveni în funcţia de prim-ministru al Ungariei. Orbán a fost premier timp de 20 de ani în total.

"Restaurarea statului de drept nu se va naşte dintr-o singură lege, dar orice reconstrucţie democratică reală are piloni simbolici şi constituţionali. Această propunere îşi propune să fie un astfel de pilon", a spus deputatul Marton Mellethei-Barna, iniţiatorul amendamentului, atunci când legea a fost propusă pentru prima dată.

Magyar se grăbeşte să facă schimbările necesare pentru "schimbarea regimului"

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Cu o majoritate de două treimi în parlamentul Ungariei, premierul Peter Magyar se grăbeşte să consolideze schimbările promise în campanie, pe care le-a descris drept o cruciadă pentru "schimbarea regimului". Majoritatea de două treimi din parlament îi permite să promoveze amendamente constituţionale, deschizând calea pentru schimbări majore la Budapesta.

Primul amendament constituţional al Tisza ar putea pune capăt, practic, şanselor lui Orbán de a reveni în funcţia de premier, la doar câteva zile după ce a fost reales preşedinte al partidului Fidesz, în weekend. În acelaşi timp, măsura ar reprezenta o limitare importantă a propriei puteri a lui Magyar, în contextul în care acesta promite să restaureze democraţia liberală în Ungaria.

Criticii susţin că amendamentul nu s-ar putea aplica lui Orban

Unii critici au sugerat însă că amendamentul nu se poate aplica premierilor care s-au aflat în funcţie înainte de adoptarea lui, ceea ce ar însemna că Orban ar putea candida în continuare pentru cea mai importantă funcţie din Ungaria.

Amendamentul va ajunge acum pe biroul lui Tamás Sulyok, preşedintele Ungariei numit cu sprijinul Fidesz. Magyar încearcă în prezent să îl înlăture pe Sulyok şi alţi oficiali numiţi de Orban, pe măsură ce face curăţenie în noul guvern. Sulyok a refuzat cererea lui Magyar de a demisiona voluntar. Dacă Sulyok va trimite legislaţia înapoi parlamentarilor, aceştia ar putea trece peste obiecţiile lui printr-un al doilea vot.

Amendamentul de luni urmăreşte, de asemenea, desfiinţarea Oficiului pentru Protecţia Suveranităţii, despre care Comisia Europeană a spus că încalcă dreptul UE, iar criticii susţin că a fost folosit de regimul Orbán pentru a-şi consolida puterea. Amendamentul permite totodată guvernului să desfiinţeze fundaţiile publice de administrare, instrumente folosite de Orbán pentru a privatiza universităţi şi a le pune în mâinile membrilor partidului său.