Eșec în loc de inaugurare pe Centura de Sud a Craiovei. Cei 10 kilometri ai șoselei de ocolire au rămas, în mare parte, nefinalizați, iar lucrările par practic abandonate. Deși termenele au fost prelungite în repetate rânduri, constructorul italian nu a reușit să ducă proiectul la bun sfârșit. Autoritățile anunță declanșarea procedurii de reziliere a contractului, în timp ce șoferii continuă să suporte zilnic traficul aglomerat din zonă.

Centura de Sud, cu o lungime de 10 kilometri, va asigura conexiunea dintre trei drumuri naționale importante. Odată cu deschiderea circulației, traficul dinspre Calafat, Bechet și Drobeta-Turnu Severin către Caracal, Alexandria și București va evita traversarea municipiului Craiova. Astfel, traficul din oraș va fi redus, iar circulația va deveni mai fluidă.

Prin zonă trec zilnic aproximativ 19.000 de vehicule, dintre care un sfert sunt camioane de mare tonaj. Tocmai din acest motiv centura urma să trecă o parte importantă din trafic și să ocolească municipiul Craiova.

Dacă inițial se estima că, la finalul lunii mai, jumătate din tronson ar putea fi deschis circulației, iar întregul proiect ar urma să fie finalizat până în octombrie 2026, aceste termene nu mai sunt valabile. Constructorul nu mai oferă nicio estimare privind finalizarea lucrărilor. Acum două luni era optimist.

Articolul continuă după reclamă

"Tronsonul 2 poate fi deschis foarte rapid, fiind stadiul fizic de 99%. Estimăm că în maxim o lună de zile se poate deschide circulaţia între Cârcea şi Preajba şi pe tronsonul 1 preconizăm că vom fi în termenul contractual la finalizare", a declarat Eugen Tudose, reprezentantul constructorului.

"Între timp, firma responsabilă de execuția lucrărilor a intrat în insolvență, iar șantierul este acum abandonat. Nu mai lucrează nimeni, în afară de un muncitor…lucrări de întreținere", a declarat un muncitor.

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova ia în calcul rezilierea contractului cu antreprenorul italian. "Nu ştim exact motivaţia dumnealor, vin tot timpul cu tot felul de solicitări de prelungiri, tot solicită prelungiri de termen. Conform raportului consultanţei, deja am demarat procedurile de penalizare şi, mai mult ca sigur, vom demara şi procedurile de reziliere a aestui contract", a declarat Cristi Tudor, DRDP Craiova

"Are o importanţă deosebit, gândiţi-vă că tot ce însemna trafic greu - nu mai eram tranzitaţi, altfel....suntem tranzitaţi", a declarat Ion Spătărelu, primar Malu Mare.

Pentru șoferi, întârzierea proiectului se traduce în trafic îngreunat, nervi și timp pierdut. Proiectul pentru Centura Craiova Sud a fost lansat pentru prima dată în anul 2011. Centura trebuia inaugurata în 2023.