Marea Britanie taie accesul copiilor sub 16 ani la reţelele sociale. Anunţul premierului britanic

Accesul la reţelele de socializare va fi interzis în Regatul Unit pentru utilizatorii cu vârsta sub 16 ani, a anunţat premierul britanic Keir Starmer, care a descris măsura drept "o schimbare reală pentru copiii noştri şi viitorul nostru", pe fondul îngrijorărilor tot mai mari legate de conţinutul online dăunător.

"Reţelele de socializare îi fac pe copii nefericiţi, facilitează hărţuirea şi abuzul din partea agresorilor şi ar putea chiar să le afecteze sănătatea mintală", a declarat Starmer, prezentând planul anunţat după consultări guvernamentale şi care merge mai departe decât o măsură similară introdusă în Australia.

Pachetul de măsuri include interzicerea principalelor platforme de social media pentru minori, precum şi restricţii suplimentare pentru aplicaţiile de tip gaming, inclusiv eliminarea opţiunii de a discuta cu persoane necunoscute, relatează The Guardian.

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"Nu este ceva ce fac cu uşurinţă şi nu voi pretinde că este lipsit de costuri, ca şi cum reţelele sociale nu ar fi adus beneficii tinerilor, pentru că acest lucru ar fi greşit. Dar guvernarea înseamnă alegeri, iar este clar pentru mine că o interdicţie totală este alegerea corectă", a adăugat premierul britanic.

Anunţul a fost făcut într-un discurs susţinut la Downing Street, fiind prezentat şi ca parte a moştenirii sale politice, în contextul în care Starmer ar putea fi confruntat în curând cu o provocare internă de leadership. El a subliniat că măsura urmăreşte să ofere părinţilor siguranţa că „Marea Britanie va fi mai bună pentru copiii lor”.

"Nu accept argumentul că, dacă un adolescent reuşeşte să încalce regula, atunci nu ar trebui să existe regulă. Legile noastre reflectă valorile societăţii şi vor schimba, în timp, conversaţiile dintre părinţi şi aşteptările copiilor", a afirmat Starmer.

Premierul a mai spus că legea ar urma să fie adoptată până la finalul anului, iar interdicţia să intre în vigoare până în primăvara viitoare.

Întrebat dacă se aşteaptă la reacţii negative din partea companiilor tehnologice americane, Starmer a respins ideea că măsura ar fi anti-tehnologie.

"Nu voi accepta niciodată ideea că nu poţi fi pro-tehnologie şi pro-AI şi, în acelaşi timp, să protejezi copiii", a spus premierul britanic.

Guvernul britanic a precizat că aproximativ nouă din zece părinţi susţin stabilirea vârstei minime de 16 ani pentru accesul la reţelele sociale, potrivit consultărilor publice recente.