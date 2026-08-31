Multe întrebări, prea puţine răspunsuri şi un atacator care pare că s-a evaporat. În Elveţia, poliţia îl caută şi acum pe suspectul atacului armat care a îngrozit o ţară întreagă. Totul s-a întâmplat la o petrecere la care participau aproximativ 3.500 de oameni. Din senin, distracţia s-a transformat în panică, după ce s-au auzit focuri de armă. O tânără de 22 de ani a fost ucisă, iar alte cinci persoane au fost rănite.

Ea este Maria, italianca de 22 de ani ucisă în atacul armat care a înmărmurit o ţară întreagă. Tânăra se mutase în Elveţia în urmă cu o lună şi lucra ca ospătar. Visa să îşi clădească un viitor în afara Italiei. Poliţia i-a confirmat aseară identitatea. Ceilalţi tineri, o nemţoaică şi patru elveţieni, au scăpat cu viaţă şi sunt la spital. Făptaşul este şi acum de negăsit. Autorităţile nu au nici măcar o descriere vagă a atacatorului, aşa că au cerut ajutorul publicului pentru informaţii care ar putea duce la capturarea lui. Sunt pe masă trei scenarii.

Întreaga regiune a fost împânzită de poliţişti înarmaţi şi de vehicule blindate

"Prima ipoteză este un atac terorist. A doua este un atac armat violent, iar a treia un incident care are în spate un motiv încă necunoscut în acest moment, o reglare de conturi", a declarat Matthias Schildknecht, şeful Poliţiei din Aargau. Ţinta a fost o petrecere care se ţinea pe un hipodrom, la aproximativ 60 de kilometri de Zurich. Martorii au povestit că muzica s-a oprit brusc, iar apoi au început împuşcăturile, pe care unii le-au confundat, în primele clipe, cu artificiile. Gloanţe zburau însă în toate direcţiile, iar mai mulţi tineri s-au prăbuşit.

Articolul continuă după reclamă

"Mi se rupe inima, pentru că am pierdut o prietenă bună" a scris pe Instagram DJ-ul care întreţinea atmosfera. Imediat după atac, întreaga regiune a fost împânzită de poliţişti înarmaţi şi de vehicule blindate. Zeci de baraje rutiere au fost instalate pe drumuri.