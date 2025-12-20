Video Mariah Carey, detronată de Crăciun. Ce altă piesă a ajuns în vârful topului Billboard
O ştiţi şi, cu siguranţă, fredonaţi an de an, hit-ul ei în perioada sărbătorilor. Da, despre Mariah Carey vorbim şi, mai exact, despre melodia "All I Want for Christmas is You".
După 19 de săptămâni în care a făcut istorie şi s-a aflat în fruntea clasamentului Billboard, cântecul lansat în 1994 pe care mulţi îl ascultă obsesiv a fost detronat.
Acum, melodia trupei Wham!, "Last Christmas" ocupă prima poziţie, pentru prima dată de la lansarea din 1984.
