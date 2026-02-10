Cei mai bogaţi oameni din lume sunt şi cei mai zgârciţi. Cel mai avut pământean, Elon Musk, a donat doar jumătate de miliard de dolari, deşi are o avere estimată la aproximativ 800 de miliarde. Anul trecut, cea mai mare filantroapă din lume a fost fosta soţie a lui Jeff Bezos. MacKenzie Scott a donat mai mulţi bani decât au făcut-o primii trei cei mai bogaţi oameni din lume, inclusiv soţul ei, de-a lungul vieţii.

Într-un clasament prezentat de Forbes, Warren Buffet este cap de listă. Numai anul trecut a donat 6 miliarde de dolari şi rămâne cea mai generoasă persoană din toate timpurile în Statele Unite. A dăruit peste 30% din avere de-a lungul vremii. Melinda şi Bill Gates sunt pe locul secund în topul donatorilor. Organizaţiile non profit axate pe sănătate şi dezvoltare globală au fost principalii beneficiari. "Întotdeauna am crezut că de la cel căruia i se dă mult, se aşteaptă mult. Oricine are resurse, are ceva de oferit, nu-i aşa? Şi aşa ar trebui", a declarat Melinda Gates.

Locul trei este ocupat de fosta soţie a unuia dintre cei mai bogaţi oameni ai lumii. În doar şapte ani, MacKenzie Scott, despărţită de Jeff Bezos, a donat aproape jumătate din averea sa. Adică mai mult decât oricine altcineva de pe Pământ în 2025. 186 de organizații au primit peste 7 miliarde de dolari anul trecut de la Scott. "În primul rând, istoric, suntem o ţară extrem de generoasă. Oamenii din toate ramurile politice, de stânga, de dreapta, au fost dintotdeauna filantropi", a declarat Grant Oliphant, CEO Conrad Prebys Foundation.

Doar şase dintre cei mai avuţi 12 americani au făcut acte de caritate care i-au propulsat în ierarhia celor mai mari donatori. Elon Musk şi Larry Page, doi dintre cei mai bogaţi oameni ai planetei au împreună o avere de peste 1 trilion de dolari. Dar cu toate astea, nu sunt deloc generoşi.

