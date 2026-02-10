Tragedie în această dimineaţă pe un drum din judeţul Iaşi: doi oameni de afaceri din Vaslui au fost implicaţi într-un accident de circulaţie grav. Unul dintre ei a murit pe loc. Pentru soţia lui, însărcinată în 8 luni, medicii au intrat într-o cursă contracronometru, iar un elicopter SMURD a fost chemat de urgenţă... Poliţiştii vor să afle acum.... cine a fost de vină pentru impactul frontal. Deşi a supravieţuit, al doilea şofer... nu îşi aminteşte nimic din momentul accidentului.

Accidentul a avut loc în această dimineaţă, într-o curbă DN24, în județul Iași. Două maşini puternice s-au ciocnit frontal... a fost sfârşitul pentru unul dintre şoferi, cunoscut om de afaceri din Vaslui.

Pentru soţia lui, însărcinată în 8 luni, medicii SMURD au făcut eforturi supra-omeneşti. Femeia a fost transportată de urgenţă cu elicopterul la Iaşi. De două ori au reuşit medicii să o readucă la viaţă, într-un final a pierdut lupta. Nici măcar pentru fetiţa pe care o purta în pântece nu au reuşit să mai facă nimic.

"S-a făcut conform protocolului european cezariană în stop. Din păcate, copilul a fost și el în stop și a decedat", spune Diana Cimpoeşu, medic şef UPU-SMURD Iaşi.

Articolul continuă după reclamă

Sorin urma să împlinească 45 de ani peste câteva săptămâni, iar familia este în faţa unei triple tragedii. În urmă cu câteva luni şi mama lui a încetat din viaţă.

Între timp, poliţiştii încearcă să afle cauza accidentului

Surse din anchetă vorbesc despre o depășire neregulamentară făcută de bărbatul de 44 de ani care se afla în mașină cu soția. Unde s-a întâmplat totul este linie continuă fiindcă este în apropierea unei curbe destul de periculoase. Dar pentru că bărbatul era cunoscut și cu probleme de sănătate, nu este exclusă varianta unui infarct făcut la volan. Acest lucru se va vedea însă doar după efectuarea necropsiei.

Deşi a supravieţuit, celălalt şofer nu a putut să dea nici el prea multe informaţii.

"Este cu contuzii multiple, dar stabil hemodinamic. Prezintă amnezie retrogradă și este în investigații", spune Diana Cimpoeşu, medic şef UPU-SMURD Iaşi.

"Șoferul de 35 de ani a fost testat alcoolscopic, rezultând faptul că nu se afla sub influența alcoolului", spune Ciobanu Adina-Ioana, agent principal de poliție.

Bărbatul se numeşte Vlad Ciuburciu şi este un afacerist prosper în zonă.

Indiferent cine este la volan, drumurile noastre sunt un pericol... anul trecut au avut loc aproape 4.000 de accidente, iar peste 1.200 de persoane au murit pe şosele.

Clara Mihociu Like Se spune că în fiecare glumă există și un sâmbure de adevăr. Cam așa am ajuns eu pe tărâmul presei. În glumă, un profesor mi-a spus că am voce de radio la finalul primului an de facultate. ➜

Întrebarea zilei Cumpăraţi produse resigilate? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰