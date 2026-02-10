Antena Meniu Search
E haos pe piaţa de gaze. Nimeni nu ştie concret cât de mari vor fi facturile din această primăvară. Guvernul promite că prețurile rămân aceleași, dar furnizorii spun că deciziile sunt greșite și cer piață liberă. Mai mult, avertizează că prelungirea plafonării ar putea aduce noi sancţiuni europene României, vorbesc chiar de infringement. Între timp, cei cărora le expiră contractele sunt îmbiaţi să semneze unele noi, cu până la 20% mai păguboase decât actualele.

de Mădălina Chiţac

la 10.02.2026 , 19:58

Suntem într-un cerc vicios: frigul de afară ne forţează să dăm drumul mai tare la calorifere, consumul de gaze ne arde la buzunare. Asta, în contextul în care preţul gazelor e plafonat. De la 1 aprilie, nimeni nu ştie ce va urma. "Pe piaţa engros nu au venit suficiente oferte pentru aprilie şi după. Dacă nu ieşim din plafonare, asta înseamnă un infringement din partea Comisiei Europene", a declarat Volker Raffel, CEO companie energie.

Statul se rezumă să spună că şi după 1 aprilie, tot 31 de bani pe megawatt oră vom plăti

Statul se rezumă să spună că şi după 1 aprilie, tot 31 de bani pe megawatt oră vom plăti. Companiile continuă să trimită oferte pe care scrie altceva. Pe comparatorul de preţuri, marii furnizori vin cu tarife care sunt valabile şi după data de 1 aprilie. Preţurile sunt mai mari faţă de actualul plafon. Găsim oferte la 34, 37 sau chiar 38 de bani pe kWh. "Suntem într-o situaţie de aşteptare. Aşteptarea firească e să fie acolo un asterix, cu menţiunea că vom reveni în funcţie de decizia guvernului", a declarat Dana Dărăban, director executiv Federaţia ACUE.

Cine semnează în aceste zile contractul de furnizare a gazelor naturale să nu uite că îşi poate schimba oricând furnizorul, dacă preţul rămâne mai mare decât ce promite statul. "Nu există în niciun moment întrerupere în alimentare. Mutarea la un alt furnizor nu este condiţionată, nu este legată de niciun act normativ care ar putea să apară în perioada următoare. Există în orice moment posibilitatea de a schimba furnizorul", a declarat Silvia Vlăsceanu, expert energie. 

Statul promite că va ţine sub control preţurile pe care le vor plăti consumatorii casnici. "Toată lumea s-a pregătit pentru ieşirea din schema de plafonare, pe perioada verii", a declarat Dana Dărăban, director executiv Federaţia ACUE. Săptămâna aceasta ar trebui să apară şi proiectul care reglementează piaţa de gaze.

