Donald Trump anunţă "un portavion suplimentar şi întăriri militare" în Orientul Mijlociu

Preşedintele american Donald Trump anunţă, într-un interviu acordat televiziunii israeliene News 12, că urmează să trimită "un portavion suplimentar" şi "întăriri militare" în Orientul Mijlociu, în contextul unor tensiuni puternice cu Iranul care, susţine el, "vrea cu adevărat să ajungă la un acord" în cadrul unor negocieri cu Washingtonul.

de Redactia Observator

la 10.02.2026 , 21:38
Locatarul Casei Albe anunţă, într-un fragment postat de postul israelian înainte de difuzarea întregului interviu marţi seara, că această opţine militară rămâne pe masă în cazul unui eşec al negocierilor cu Teheranul.

"Iranienii vor cu adevărat să ajungă la un acord", dă asigurări, cu toate acestea, Donald Trump.

"Fie ajungem la un acord, fie trebuie să facem foarte dur", ameninţă el, fără să evoce în mod explicit un recurs la forţă.

Donald Trump subliniază în acest interviu că Iranul "nu va avea arma nucleară şi nici rachete".

În opinia sa, premierul israelian Benjamin Netanyahu împărtăşeşte această voinţă de a se ajunge la "un acord bun" pentru toate părţile.

