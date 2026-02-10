Un stat membru NATO vorbeşte despre o posibilă invazie a Rusiei: "Nu putem exclude această variantă"

Șeful apărării norvegiene, generalul Eirik Kristoffersen, a declarat: "Nu excludem o acaparare de teritorii din partea Rusiei ca parte a planului lor de a-și proteja propriile capacități nucleare, acesta fiind singurul lucru care le-a mai rămas și care amenință cu adevărat Statele Unite."

Într-un interviu acordat publicației The Guardian, Kristoffersen a recunoscut că Norvegia nu este o țintă de cucerire pentru Rusia în același mod ca Ucraina sau alte foste state sovietice. Cu toate acestea, el a subliniat că o mare parte din arsenalul nuclear al Rusiei este staționat în Peninsula Kola, în Arctica, care se află la mică distanță de granița cu Norvegia.

Prin urmare, a spus Kristoffersen, dacă Kremlinul ar intra în conflict cu NATO, Rusia ar putea lua măsuri pentru a proteja aceste active. "Nu scoatem acest lucru din discuţie, deoarece este încă o opțiune pentru Rusia să facă acest lucru pentru a se asigura că capacitățile sale nucleare, capacitățile sale de a doua lovitură sunt protejate. Acesta este cam scenariul din nordul îndepărtat pe care îl planificăm", a spus el.

Kristoffersen a spus că pregătirea "pentru ce e mai rău" permite armatei norvegiene să răspundă eficient la sabotaj și alte atacuri hibride.

El a spus că a propus o linie telefonică militară directă între cele două țări pentru a preveni escaladarea cauzată de neînțelegeri, deși a menționat că acțiunile rusești în nord au fost mai puțin agresive decât cele din Marea Baltică.

"Până acum, ceea ce am văzut ca încălcare a spațiului aerian în zona noastră au fost neînțelegeri. Rusia efectuează multe bruiaje [GPS] și credem că bruierea afectează și aeronavele lor", a spus el.

"Nu au spus asta, dar vedem că atunci când se întâmplă ceva de genul încălcării spațiului aerian, de obicei se datorează lipsei de experiență a piloților. Când vorbim cu rușii, ei răspund de fapt într-un mod foarte profesionist și previzibil."

Kristoffersen a mai spus că Rusia "respectă" tratatul din 1920 care interzice militarizarea arhipelagului norvegian Svalbard, care conține o așezare rusească. El a adăugat că ambele țări mențin, de asemenea, contact direct pentru misiuni de căutare și salvare în Marea Barents.

