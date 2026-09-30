Celebrităţi din toată lumea şi-au dat întâlnire în Capitala Franţei, unde marile case de modă rescriu istoria cu prezentările colecţiilor pentru primăvara lui 2027.

Cea mai spectaculoasă a fost defilarea Saint Laurent de la Trocadero, cu Turnul Eiffel pe fundal. Şeful de creaţie Anthony Vacarello a marcat 10 ani de prezenţă în oraşul luminilor într-o gală aurie, din cap până în picioare. Fotomodelele au defilat sub un candelabru auriu gigantic şi au dezvăluit publicului rochii strălucitoare cu broderii în relief, fuste, trenciuri și jachete din brocart cu gulere ascuțite.

Parada s-a încheiat într-o notă de negru. Rochiile cu trenă au fost vedetele spectacolului.

Zoe Saldana, Hailey Bieber, Donatella Versace, Carla Bruni sau Catherine Deneuve au strălucit în lumina bliţurilor.​

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Dior a deschis ziua marilor designeri cu un set de vestimentaţii uimitoare - expuse pe o pasarelă construită deasupra bazinului din grădinile Tuileries. Pe podium, tinutele semnate de Jonathan Anderson, directorul de creaţie al Casei Dior i au purtat pe cei przenţi într-o călătorie romantică şi folk ce a amintit de anii 70.

La eveniment au fost invitate celebrităţi precum Jennifer Lawrence, Rihanna, Jennifer Lopez, Rosalia.