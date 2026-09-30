Pensionarii încep să se plângă. Cei care au studii superioare sunt nemulţumiţi, anii de facultate nu îi ajută prea mult la pensie. Calculele oficiale recompensează un an de studii cu o sumă care ajunge pentru un litru de ulei de măsline şi patru pâini cu secară, cele mai ieftine.

Un an de studii la cursuri de zi pentru licenţă, master sau doctorat aduce un sfert de punct de pensie. În bani, trei ani de facultate înseamnă aproape 61 de lei în plus la pensia lunară.

"Nu toți, dar s-au dat, pentru că anul 5 de specializare la Facultatea de Matematică este încheiat cu un certificat de absolvire, iar ultima lege a pensiilor prevede că trebuie să fie diplomă", spune o persoană.

Reporter: E considerabilă suma?

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Persoană: Nu e considerabilă.

Reporter: 0,5, nu? Față de o medie de 3, nu?

Pensionarii cu studii superioare se plâng că le este tot mai greu

Când prețurile cresc şi puterea de cumpărare scade, pensionarii cu studii superioare se plâng că este tot mai greu să supravieţuiască de la o lună la alta. Mai ales cei din domeniul artelor sunt revoltaţi.

"Două facultăți. Și când m-am dus cu dosarul acolo, au spus că nu sunt valabile și 50 de expoziții personale. Doar ca vechime, așa, ca și armata. Când noi n-am contribuit. E posibil așa ceva, că am dus arta afară, am făcut atâtea demersuri. Tu stai șase ani și când ai contribuit acolo numai tu știi cum ai mâncat, cât e greu să intri la regie de film, la arte", explică o persoană.

Reporter: La cât v-a calculat pensia?

Persoană: Minimum.

În cazul A, un angajat de 11 ani cu facultate 3 ani, facultatea nu este luată în calcul la vechimea în muncă.

În cazul B, un angajat de 15 ani cu cacultate 3 ani, facultatea este luată în calcul la vechimea în muncă.

Anii de facultate nu sunt socotiţi vechime în muncă decât după ce aduni 15 ani în care ai fost angajat şi ai plătit contribuţii.

Cum se iau în calcul anii de facultate pentru stabilirea pensiei

Persoana trebuie să dovedească anii de facultate. Pentru asta, trebuie să prezinte adeverința de la universitate care arată perioada studiilor și faptul că facultatea a fost urmată la zi. Casa de Pensii verifică documentele și, dacă sunt în regulă, ia în calcul acești ani la stabilirea pensiei.

Pentru cei care muncesc în perioada studenției, se ia în calcul doar contribuția plătită din salariu. Anii de facultate nu mai contribuie la mărirea pensiei.

"Dacă studentul lucrează cu contract individual de muncă pe perioada facultății, această perioadă nu poate fi valorificată de două ori", explică Cătălina Bordianu, avocat dreptul muncii.

Pensia medie în România a ajuns la 2.942 de lei și a crescut de la începutul anului cu doar 0,3%. ​

"Această rată a inflației este mult mai mare în cazul pensionarilor, care au un comportament de consum mult diferit față de ceea ce vedem astăzi pe un coș de bunuri de 5.500. Haideți să fim serioși, acel coș este departe de coșul de bunuri care ar fi, să zic așa, consumat lună de lună de către pensionari. Și atunci vom vedea, de fapt, că această indexare ar trebui să fie mult mai accentuată, altfel o să ajungem la niște probleme sociale grave în rândul celor care sunt bunicii noștri", menţionează Cristian Păun, profesor de economie.

România are aproape cinci milioane de pensionari, iar studiile arată că cei mai mulţi au studii medii sau elementare.