Vremea de mâine 1 octombrie. Început de lună cu frig şi vânt puternic. Unde scad temperaturile sub 0 grade

Vremea se menține în general frumoasă în cea mai mare parte a țării, însă temperaturile vor fi scăzute dimineața și noaptea, cu valori negative în depresiuni. Cerul va fi mai mult senin, iar ploile vor apărea doar izolat pe litoral. Vântul va avea intensificări în sud-est și în zona Carpaților de Curbură, iar pe alocuri se va forma ceață și brumă.

Vremea la noapte

La noapte, cerul va fi variabil în sudul și estul țării și mai mult senin în rest. Cu totul izolat pe litoral vor fi posibile ploi slabe (cantități de apă de 1...2 l/mp). Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe litoral și în Carpații de Curbură cu viteze de 40...50 km/h. Temperaturile minime se vor situa între -3 grade în depresiunile din estul Transilvaniei (unde pe alocuri va fi brumă) și 14 grade pe litoral. Izolat se va forma ceață.

Vremea la noapte

Articolul continuă după reclamă

Vremea de mâine 1 octombrie în ţară

Vremea va fi predominant frumoasă, însă rece dimineața și noaptea. Cerul va fi variabil în estul, sudul și centrul țării și mai mult senin în rest. Izolat vor fi posibile ploi slabe pe litoral (cantități de apă de 1...2 l/mp). Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare pe litoral și în Carpații de Curbură, iar ziua și în restul Dobrogei, sudul Moldovei și jumătatea estică a Munteniei, cu viteze în general de 40...50 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra între 17 și 25 de grade, cu cele mai mari valori în vest și nord-vest, iar cele minime vor fi cuprinse între -4 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 13 grade pe litoral. Pe alocuri dimineața și noaptea, mai ales în depresiuni, se va forma ceață și va fi brumă.

Hartă meteo România

Vremea de mâine 1 octombrie în Bucureşti şi Cluj

În Bucureşti, vremea va fi frumoasă, însă rece dimineața și noaptea. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări ziua (viteze de până la 35...40 km/h). Temperatura maximă va fi de 21...22 de grade, iar cea minimă de 6...9 grade.

Hartă meteo Bucureşti

La Cluj, vremea rămâne stabilă, cu cer senin şi fără şanse de ploaie anunţate pe parcursul zilei. Temperaturile înregistrate vor fi normale pentru începutul lunii octombrie, iar maximele anunţate vor atinge 17 grade.

Vremea de mâine 1 octombrie la munte

Vremea va fi predominant frumoasă, dar rece noaptea noaptea și dimineața.Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări ziua în Carpații de Curbură, unde se vor atinge viteze, în general, de 40...50 km/h.