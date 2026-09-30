Eşec anunţat pentru cabinetul propus de Siegfried Mureşan la votul din Parlament. Guvernul susţinut de PNL, USR şi UDMR a obţinut doar 182 de voturi din cele 233 necesare. Preşedintele Nicuşor Dan poate acum să dizolve Parlamentul şi să declanşeze alegeri anticipate. Dar şeful statului tocmai a anunţat că va face o nouă nominalizare luni, cea de-a patra.

Cu rezultatul ştiut dinainte, votul de învestitură pentru guvernul Mureşan s-a transformat într-un nou război al declaraţiilor, în Parlament. Scandalul a început încă de pe hol, unde premierul desemnat a fost încolţit de Diana Şoşoacă.

Votul de învestitură, transformat într-un nou schimb de acuzații

Diana Şoşoacă: Arestaţi oameni ca să fiţi votat? Ruşine să vă fie! Huo!

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Siegfried Mureşan: Putem intra la plen, vă rog?

"L-au băgat pe ăla la puşcărie ca să ce? Ca să ne ameninţe pe noi să-i votăm, că altfel intrăm noi la puşcărie? Să ne bage pe toţi!", a adăugat Diana Şoşoacă.

Au urmat meciurile din plen.

"Partidul Social Democrat spune nu acestui guvern Bolojan reșapat. Vreți să prelungiți criza? Atunci mergeți în continuare pe calea anticipatelor. După alegeri, veți încăpea toți într-un lift. Fără să vă înghesuiți!", a declarat Sorin Grindeanu, preşedintele PSD.

"Am văzut că domnul Grindeanu a venit, a minţit, a glumit şi a fugit din Parlamentul României. Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan a aprins lumina, iar echipa pe care o propun va ţine lumina pornită.", a declarat Siegfried Mureşan.

Parlamentarii AUR au lipsit de la vot, cu excepţia liderului George Simion, care a cerut cuvântul.

"N-aveţi nimic sfânt şi, de ziua mea, l-aţi arestat pe domnul Călin Georgescu. Iar ieri, înaintea unui vot important pentru ţară, l-aţi trimis la arestul central şi pe mine m-aţi avertizat că eu sunt următorul. În ciuda tuturor acestor ameninţări noi nu votăm acest guvern marionetă.", a mai declarat George Simion, preşedintele AUR.

"Omul, când îşi pierde răbdarea, va alege ceea ce este mai rău pentru ţara noastră, va alege extremele. Va alege populismul. Va alege ceva care poate arată bine, poate sună bine. Dar este ca o poză a deşertului la răsărit. Un kitch politic.", a mai precizat şi Kelemen Hunor, preşedintele UDMR.

Parlamentarii PSD au părăsit sala atunci când Ilie Bolojan a venit la tribună.

"Dacă respingeţi acest program şi alegeţi din nou criza, la fel ca în luna mai, cum puteţi susţine că vă interesează ţara? Dacă respingeţi acest guvern şi vom fi penalizaţi de pieţe, veţi răspunde pentru asta?", a spus Ilie Bolojan, preşedintele PNL.

Guvernul propus de Siegfried Mureşan a obţinut doar 182 de voturi din cele 233 necesare.

"Am văzut că partidele care au declanşat criza politică au votat astăzi pentru prelungirea crizei politice.", a adăugat Siegfried Mureşan.

Preşedintele PSD cere însă revenirea la negocieri.

"Pot să vă spun că Partidul Social Democrat este pregătit să construiască o alternativă la austeritatea de până acum.", a declarat Sorin Grindeanu, preşedintele PSD.

Cine ar putea fi următoarea propunere de premier

"Voi convoca partidele la Cotroceni luni, pentru consultări. Iar luni după-amiază voi nominaliza o propunere de prim-ministru. Vreau să-i asigur pe români şi pe partenerii noştri că vom păstra direcţia pro-occidentală.", a spus Nicuşor Dan, preşedintele României.

De aceasta dată, şeful PSD, Sorin Grindeanu, ar putea primi mandatul de a forma guvernul, dar nu este exclusă nici varianta unui prim-ministru tehnocrat. Surse Observator spun că în acest caz favoriţi sunt Alexandru Nazare sau Luca Niculescu.

Eşecul guvernului Mureşan vine după cinci luni de criză politică. Şi cu două zile înainte ca agenţia Standard and Poor's să anunţe dacă retrogradează sau nu ratingul de ţară al României.