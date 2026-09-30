A renunțat la facultate, dar a ajuns să câștige 133.000 de euro pe an. Meseria neobişnuită aleasă de tânără

Emily Jardine, o femeie din UK, a renunțat la facultate pentru a-și urma pasiunea pentru actorie și muzică. A început să lucreze ca voice actor, iar în timp a ajuns să colaboreze cu branduri internaționale precum Coca-Cola, Milka și Vodafone.

Anul trecut, Emily a câștigat aproximativ 114.000 de lire sterline, însă veniturile sale nu sunt constante. În unele luni ajunge să încaseze până la 20.000 de lire, în timp ce în perioadele mai slabe câștigurile pot coborî la aproximativ 5.000 de lire, scrie Mirror.

Chiar dacă are un venit confortabil, femeia spune că este atentă la bani și preferă să economisească pentru perioadele în care are mai puține contracte. Plătește 1.100 de lire pe lună pentru rată și aproximativ 460 de lire pentru facturi.

Femeia spune că își planifică din timp cheltuielile și încearcă să anticipeze perioadele în care veniturile ar putea scădea. Dacă estimează că va avea mai puțini bani într-o anumită lună, acceptă mai mulți clienți sau își extinde disponibilitatea pentru agențiile cu care lucrează.

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A început cu joburi neplătite

Emily a început să lucreze în domeniul voice-over în 2012. La început, accepta chiar și proiecte fără plată, în timp ce avea și joburi pentru a-și putea achita cheltuielile. Treptat, clienții au început să o caute, iar veniturile au crescut. A ajuns să înregistreze reclame pentru companii mari, printre care Vodafone, Milka și Coca-Cola.

"La început făceam câteva sute de lire pe an. Apoi totul a crescut și, dintr-odată, lucram la proiecte importante pentru companii mari", a spus ea.

Are o regulă pentru economii

Emily are acum aproximativ 10.000 de lire în economii. Suma ar fi fost mai mare dacă nu ar fi avut cheltuieli importante cu nunta și lucrările la casă.

În mod obișnuit, reușea să pună deoparte aproximativ 8.000 de lire la fiecare șase luni. În ultimele șase luni, însă, a economisit doar 2.000 de lire din cauza cheltuielilor pentru nuntă și pentru construcția casei.

Britanica spune că are o limită sub care nu vrea să ajungă cu economiile. Dacă suma scade sub 5.000-6.000 de lire, începe să se îngrijoreze.

În același timp, își permite și cheltuieli mai mari din când în când. De exemplu, în timpul unei vacanțe în Gran Canaria a rezervat un apartament scump pentru cinci zile. Spune însă că astfel de cheltuieli sunt rare.

Printre micile plăceri pe care și le permite se numără florile pe care și le comandă în fiecare lună. De asemenea, spune că face câte o cumpărătură impulsivă la aproximativ două luni.

Veniturile scad în anumite perioade ale anului

Meseria de voice actor vine însă și cu perioade mai slabe. Emily spune că vara este, în mod obișnuit, o perioadă mai liniștită pentru artiștii ca ea, iar veniturile sale au fost mai mici în ultimele trei luni.

Tocmai de aceea, în această perioadă a fost mai precaută cu banii și speră ca până la Crăciun să își permită din nou să cheltuiască mai mult pentru familia sa.