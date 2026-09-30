Sărbători de iarnă cu roşii româneşti pe masă. În timp ce în cele mai multe sere din ţară recolta de legume e pe terminate, în altele se plantează tomate ce vor fi culese înainte de Crăciun. Mai mulţi fermieri români au investiti milioane în sere care le permit să cultive roșii tot anul.

"Doar plantate, iar apoi o să vină un pic aranjate, asta înseamnă că trebuie să-i completăm cu pământ, desfăcute plantele.", spune un angajat.

În această seră din Podgoria, judeţul Buzău, se plantează răsaduri de roşii pentru producţia de iarnă.

"Plantăm o suprafaţă de aproximativ 2000 de metri. În prima săptămână a lunii decembrie, vom avea disponibile aceste roşii cherry. Sunt certificate ecologic de la sămânţă până la produsul final.", spune Mihai Enache

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legumicultor.

Prima recoltă va fi gata la începutul lunii decembrie si este estimată la 20 de tone.

"Sunt foarte puţine sere care sunt dispuse să facă chestia asta în momentul de faţă. Există nişte costuri. Atât pe partea de iluminat, cât şi pe partea de încălzire.", spune Mihai Enache, legumicultor.

Sera a costat 3 milioane de euro, iar mare parte din bani au venit din fonduri europene nerambursabile. Construcția este de tip olandez, temperatura și microclimatul sunt monitorizate și controlate permanent. Costurile pentru producţie sunt de trei ori mai mari decât la o cultură de vară, în câmp.

"Are 3 sisteme de încălzire. Vorbim de partea la sol, aceste ţevi nu sunt numai pentru cărucioare, sunt practic nişte calorifere. Avem aici o încălzire intermediară şi mai avem una la partea superioare, cu rol de degivrare, anti-îngheţ.", adaugă Mihai Enache.

Preţul roşiilor va fi pe măsura costurilor de producţie. Fermierul nu l-a stablit încă, dar are deja contracte cu mari lanţuri de supermarketuri. În primăvară recolta extratimpurie din seră a ajuns la raft în caserole de 500 de grame, la 18 lei. Pentru masa de Crăciun, preţurile vor fi si mai ridicate. Legumele romanesti vor avea concurenţa directă a celor aduse din Turcia, la preţuri mult mai mici.

"Pe unii români îi va da înapoi, bineînţeles, dar cine va dori să aibă şi un produs cu gust şi ecologic.", mai spune legumicultorul Mihai Enache.

România importă în medie între 7.000 şi 10.000 de tone de tomate într o lună de iarnă. Cele mai multe vin din Tucia.