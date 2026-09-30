Ticurile copiilor trimit părinţii la psiholog. Familiile se îngrijorează când îi văd pe cei mici că îşi răsucesc la nesfărşit părul sau îşi rod unghiile. Medicii spun că aceste mişcări îi ajută să facă faţă stresului, plecarea părinţilor la serviciu sau adaptarea la grădiniţă. Dacă durează însă luni la rând, sunt la limita unei tulburări care are nevoie de terapie.

"Le fac aşa. (îşi bagă degetele în gură) De ce? Că aşa vreau", explică un copil.

"Sper să treacă de la sine", spune tatăl.

Achim stă numai cu degetele în gură de două săptămâni, de când a renunţat la suzetă, iar Natalia îşi roade unghiile de mult timp. Bunica se plânge că îi este aproape imposibil să o oprească.

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"Chiar mi-e frică să-mi tai unghiile, şi dacă tai şi pieliţele, că mă doare. Când m-a stresat ceva. Păi uite, dacă mă ceartă mamaie, eu îmi rod unghiile. Şi mai şi plâng în primul rând", spune Natalia, copil.

"Cred că de la emoţie, nu ştiu de la ce. Nu pot să-mi dau seama de la ce e. Câteodată, nu mereu, are chestia asta", explică bunica unui copil.

Astfel de obiceiuri sunt foarte întâlnite la copii

"Doar când am emoţii. Şi când mă enervez pe părinţi", spune un copil.

"Îi atrag atenţia, poate îl şi mustrez puţin, e vorba de o chestie umană, 100%, firesc, trebuie să accepţi lucrurile", explică un părinte.

Psihologii îi liniştesc pe părinţi, ticurile sunt mecanisme de autoreglare emoţională. Familiile trebuie să ceară ajutorul unui terapeut doar când gesturile acestea continuă mai mult de patru-cinci luni.

"Toată tensiunea, toată anxietatea, toată plictiseala pe care nu ştiu s-o exprime în cuvinte, pun în acţiune cu mânuţele. Cum putem preveni? Să înceapă să citească. O minge specializată pentru a o modela, pentru a o frământa, plastilină, bucăţi de plastic, tot felul de alte lucruri pe care le pot manipula, frământa în locul pieliţelor", menţionează Daniela Dumitru, psiholog.

Specialiştii le recomandă părinţilor care observă astfel de ticuri la copii, să nu-i certe în primul rând. Iar mai apoi să nu încerce să oprească brusc un astfel de gest.

Ticurile apar frecvent la copiii cu vârste cuprinse între cinci şi 12 ani, spun psihologii.