Franţa mobilizează pompieri din toată ţara pentru a stinge un incendiu în apropiere de Paris, în celebra pădure Fontainebleu. Aproape o mie de persoane au fost deja evacuate. Probleme cu incendiile sunt şi în Spania sau Italia, iar ministerul român al Afacerilor Externe a dat o atenţionare de călătorie pentru Sardinia şi Sicilia.

Peste 800 de hectare din legendara pădure Fontainebleu, fostul teren de vânătoare al regilor Franţei, s-au făcut scrum în doar câteva ore. 900 de oameni au fost evacuaţi de urgenţă.

"Erau flăcări peste tot, era foarte cald, nu puteam nici măcar să fixez un oblon, nu era posibil. M-a cuprins o panică îngrozitoare, am simţit că mă sufoc", a povestit un martor.

"Avansa cu o viteză de neimaginat! În 5 minute, flăcările au ajuns pe terasa mea. Mi-a fost foarte frică, a fost înfricoşător", a spus alt martor.

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Situată la doar 70 de kilometri de Paris, pădurea Fontainebleu este un adevărat plămân natural. Atrage anual 18 milioane de vizitatori, de două ori mai mult decât muzeul Luvru, şi este pomenită în romanele marilor autori francezi.

"Nu suntem obișnuiți să vedem aşa ceva în departamentul Seine-et-Marne. Avem pompieri care vin să ajute din sudul Franței, din est și din vest", a declarat Sylvain Wdowik, pompier.

Alte incendii continuă să afecteze centrul şi sudul Franţei, acolo unde activează şi pompierii români.

În acest timp, flăcările dau de furcă autorităţilor şi în Croaţia, dar şi în Italia. În Siclia, flăcările s-au apropiat de toate marile oraşe - Palermo, Catania şi Siracuza.

În Spania, premierul a vizitat regiunea Andaluzia şi a observat din aer pagubele lăsate în urmă de unul dintre cele mai grave incendii in istoria ţării. Cel mai recent bilanţ este de 13 morţi.