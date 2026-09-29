Vizita Papei Leon în Franţa a ajuns la final în oraşul Metz. Papa Leon a ţinut o ultimă liturghie la Catedrala Sfântul Ştefan din Metz, în faţa a peste 35.000 de oameni, unde a fost prezent şi preşedintele Franţei, Emmanuel Macron. La final, s-a urcat în avion şi a plecat spre Roma, însă în aeronava papală, liderul bisericii catolice a ţinut un discurs amplu, în care a criticat cheltuielile militare și îndeamnă comunitățile și liderii să abordeze o altă atitudine în privinţa crizei.

"Și vedem acea violență, acele puteri care caută mereu să se impună prin forță, în loc să se angajeze în dialog și să promoveze negocieri asupra diferențelor care există în mod natural", a declarat Papa Leon, liderul Bisericii Catolice.

"Trebuie să continuăm să invităm liderii politici, liderii inteligenței artificiale, organizațiile sociale, asociațiile să se reunească și să analizeze ce se întâmplă deja și ce s-ar putea întâmpla în viitor. Sper profund, și sper că și biserica poate fi parte a acestui proces, că putem găsi modalități, dacă vreți, de a ajunge la o majoritate a oamenilor", a adăugat papa.

Următoarele ţări pe care le va vizita Papa Leon vor fi Uruguay, Argentina şi Peru. Vor fi 12 zile istorice la începutul lunii noiembrie. Un sculptor peruan a început deja pregătirile, cu o construcţie a unei statui imense cu chipul Papei.

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De altfel, în timpul vizitei în Franţa, Papa s-a pronunţat ferm şi împotriva morţii programate şi a reafirmat poziţia bisericii faţă îngrijirea la sfârşitul vieţii. Franţa a aprobat recent un proiect de lege privind moartea asistată pentru bolnavii în faze terminale. Vizita Suveranului Pontif în Hexagon este considerată o călătorie spre rădăcinile Europei, pentru pace şi unitate.