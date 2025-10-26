La doar 37 de ani, Chen Zhi a ajuns una dintre cele mai controversate figuri din Asia. Elegant, cu un chip tânăr care nu trădează puterea pe care a acumulat-o, el este acuzat că ar fi condus o rețea uriașă de escrocherii online, întinsă pe mai multe continente. Autoritățile americane spun că a făcut miliarde furând de la oameni din întreaga lume: bani spălați, transformați în criptomonede și investiți în lux și influență, scrie BBC .

Miliardarul "fantomă" care a orchestrat fraude cripto de 14 mld. $. A clădit un imperiu pe suferința umană - Prince Holding Group

Departamentul de Justiție al SUA îl descrie pe Chen Zhi ca fiind "creierul din spatele unui imperiu al fraudei cibernetice, clădit pe suferință umană". În spatele imaginii sale de filantrop respectat și lider vizionar, anchetatorii spun că s-ar ascunde una dintre cele mai complexe rețele de exploatare, tortură și trafic de persoane din Asia de Sud-Est.

Statele Unite l-au pus oficial sub acuzare pe Chen Zhi și au confiscat criptomonede în valoare de 14 miliarde de dolari, legate de afacerile sale. Este cea mai mare captură de criptomonede din istoria SUA.

Compania pe care o conduce, Prince Group, domină economia cambodgiană și se prezintă ca un exemplu de succes modern. Pe site-ul oficial, Chen apare drept "un antreprenor respectat și filantrop renumit". În realitate, spun anchetatorii, ar fi fost arhitectul unui sistem global de escrocherii și exploatare umană.

De la mici afaceri în China la un imperiu în Cambodgia

Originar din provincia Fujian, în sud-estul Chinei, Chen Zhi a început cu o mică firmă de jocuri online, care nu a avut succes. În 2010 sau 2011, s-a mutat în Cambodgia, unde a profitat de boom-ul imobiliar alimentat de investițiile chineze și de programul chinez "Belt and Road Initiative".

În 2014, Chen Zhi a obținut cetățenia cambodgiană, după o investiție de cel puțin 250.000 de dolari, ceea ce i-a permis să cumpere terenuri în nume propriu. Un an mai târziu, a fondat Prince Group, axat pe dezvoltări imobiliare. A urmat o ascensiune rapidă: în 2018 a primit licență bancară pentru Prince Bank, a obținut pașapoarte din Cipru și Vanuatu, a înființat companii aeriene și a lansat proiecte imobiliare de miliarde de dolari, inclusiv un oraș ecologic de 16 miliarde de dolari numit "Bay of Lights".

Pentru "contribuțiile sale economice", regele Cambodgiei i-a acordat în 2020 cel mai înalt titlu onorific, "Neak Oknha", care presupune o donație minimă de 500.000 de dolari. Chen Zhi a fost consilier pentru ministrul de interne Sar Kheng și pentru fostul premier Hun Sen, precum și pentru fiul acestuia, actualul prim-ministru Hun Manet.

Filantrop respectat sau lider al unei rețele criminale?

În presa locală, Chen Zhi a fost prezentat ca filantrop, cunoscut pentru bursele acordate studenților și donațiile făcute în timpul pandemiei de Covid-19. În realitate, spun anchetatorii, averea lui provenea din activități ilegale, fraude online, spălare de bani, trafic de persoane și jocuri de noroc ilegale.

După prăbușirea pieței imobiliare din orașul Sihanoukville în 2019, cauzată de interzicerea jocurilor de noroc online la presiunea Chinei, Chen Zhi și-a continuat expansiunea. În același an, autoritățile britanice spun că a cumpărat o vilă de 12 milioane de lire în Londra și un imobil de birouri în valoare de 95 de milioane, iar în SUA a achiziționat proprietăți, avioane private, iahturi și chiar un tablou de Picasso.

Potrivit Trezoreriei SUA, compania Prince Group este implicată într-un "lanț de infracțiuni transnaționale", printre care șantaj sexual, adesea vizând minori, spălarea de bani, fraude online, jocuri de noroc ilegale, corupție și exploatarea forțată a mii de persoane în cel puțin zece complexe din Cambodgia.

Documentele instanțelor americane includ imagini cu "ferme de telefoane", unde sute de dispozitive erau folosite simultan pentru a derula escrocherii online. Atât SUA, cât și Marea Britanie au impus sancțiuni împotriva a 128 de companii și 17 persoane din șapte țări, despre care susțin că fac parte din rețeaua lui Chen Zhi. Activele sale din ambele țări au fost înghețate.

Anchete internaționale

Guvernul chinez investighează de asemenea grupul Prince din 2020, iar Biroul de Securitate Publică din Beijing a format o echipă specială pentru a ancheta activitățile companiei. În centrul acuzațiilor se află complexul Golden Fortune Science and Technology Park, situat lângă granița cu Vietnam, unde, potrivit martorilor, lucrători din China, Vietnam și Malaezia erau forțați să lucreze în escrocherii online, fiind bătuți sau torturați dacă încercau să fugă.

După anunțul sancțiunilor, mai multe companii s-au grăbit să se distanțeze de Prince Group. Banca Centrală a Cambodgiei a emis o declarație pentru a liniști deponenții, în timp ce autoritățile sud-coreene au înghețat depozite de 64 de milioane de dolari aparținând grupului. Singapore și Thailanda au anunțat și ele anchete privind filialele locale.

Guvernul Cambodgiei a evitat să comenteze detaliat, limitându-se la a cere SUA și Regatului Unit "probe clare" pentru acuzațiile formulate. Între timp, Chen Zhi nu a mai fost văzut în public de la anunțarea sancțiunilor. Omul care controla un imperiu de miliarde și avea legături la cel mai înalt nivel al politicii din Cambodgia pare, cel puțin pentru moment, dispărut.

