Noua fraudă online care te poate lăsa fără bani în cont. Mesajul care te sperie cu o "amendă" de 1.250 de lei

Poliţia Română şi DNSC avertizează asupra unei noi fraude online: mesaje false anunţă blocarea dispozitivelor pentru presupus acces la site-uri ilegale şi cer plata rapidă a unei "amenzi" de 1.250 lei. Autorităţile recomandă să nu faceţi plăţi, să nu introduceţi date personale sau bancare şi să evitaţi linkurile şi mesajele alarmante.

"Amendă" de 1.250 de lei dacă accesezi anumite link-uri. Atenție, este fraudă

În ultima perioadă, au apărut mai multe pagini şi mesaje online care impersonează Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică şi Poliţia Română, având ca scop inducerea în eroare a cetăţenilor şi obţinerea de bani, date financiare şi cu caracter personal, informează Poliţia Română.

O nouă fraudă online

Potrivti sursei citate, aceste pagini afişează mesaje alarmante prin care utilizatorii sunt anunţaţi că dispozitivul lor a fost restricţionat, pe motiv că ar fi accesat în mod repetat site-uri care conţin materiale interzise conform legislaţiei româneşti. În mesaj se menţionează, în mod fals, că a fost primită o notificare din partea Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică, se atribuie un număr de caz care nu există în realitate şi este indicat un ofiţer desemnat fictiv.

"Conţinutul mesajului susţine că dispozitivul ar fi fost blocat din cauza accesării unor materiale care ar încălca Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, fiind invocate inclusiv articolele 374 şi 375 referitoare la pornografia infantilă. Sunt menţionate abuzuri sexuale asupra copiilor, pornografie extremă cu violenţă gravă şi bestialitate, pe care se presupune că le-a comis persoana care a accesat linkul şi sunt prezentate ca reprezentând un risc major pentru securitatea cibernetică naţională", precizează aceeaşi sursă.

Pentru a debloca dispozitivul şi pentru a evita presupusele consecinţe legale, adaugă Poliţia, utilizatorului i se solicită achitarea unei amenzi de 1.250 de lei, într-un termen foarte scurt, de regulă două ore. Plata este cerută prin card bancar, urmând instrucţiunile afişate pe ecran.

Mesajul conţine şi un avertisment potrivit căruia neplata amenzii în termenul stabilit ar duce la suspendarea permanentă a dispozitivului şi la declanşarea unei investigaţii din partea autorităţilor D.N.S.C. De asemenea, sunt menţionate, în mod abuziv, pedepse severe, precum închisoarea de până la 10 ani, amenzi substanţiale şi înscrierea în registrul agresorilor sexuali.

"Un indiciu clar că aceste mesaje sunt false îl reprezintă numeroasele greşeli gramaticale şi de exprimare, cum ar fi «Actiune Requerită» în loc de posibil «acţiune necesară» sau folosirea unor forme greşite precum «restriceăă» în loc de «restricţionat». Aceste erori, alături de formulările incoerente şi utilizarea incorectă a prevederilor legale, demonstrează că nu este vorba despre o comunicare oficială", explică Poliţia Română.

"Autorităţile române nu blochează dispozitive prin astfel de mesaje"

Sursa citată menţionează că acest tip de mesaj este un fals, creat special pentru a speria utilizatorii şi a-i determina să plătească sume de bani. Scopul real este inducerea în eroare şi sustragerea de sume de bani, dar şi colectarea ilegală a datelor cu caracter personal, precum şi colectarea datelor financiare, în vederea folosirii ulterioare în alte fraude.

"Autorităţile române nu blochează dispozitive prin astfel de mesaje şi nu solicită plata amenzilor prin pagini web, pop-up-uri sau sub presiunea timpului. Orice astfel de notificare trebuie ignorată şi raportată, pentru a preveni ca alţi cetăţeni de bună-credinţă să devină victime", subliniază Poliţia Română. În acest sens, poliţiştii recomandă prudenţă cetăţenilor şi oferă mai multe măsuri de contracarare şi protecţie privind acest mod de operare.

Astfel, cetăţenii sunt sfătuiţi:

Nu efectuaţi nicio plată întrucât autorităţile române nu solicită plata amenzilor prin pop-up-uri, pagini web sau mesaje care impun termene foarte scurte.

Nu introduceţi date personale sau financiare, respectiv date de card, C.N.P., adresă, număr de telefon sau alte informaţii personale ori sensibile pe site-uri necunoscute.

Nu daţi click pe linkuri suspecte în care sunt prezentate mesaje alarmante, reclame sau ferestre pop-up.

Închideţi imediat pagina sau mesajul fără a interacţiona cu conţinutul.

În cazul în care este menţionat vreun număr de telefon, nu apelaţi.

Verificaţi informaţiile doar pe canale oficiale ale Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică sau Poliţiei Române pentru orice comunicare reală.

Actualizaţi sistemul de operare şi aplicaţiile în vederea reducerii riscului exploatării vulnerabilităţilor de securitate.

Folosiţi un program antivirus actualizat care poate bloca pagini maliţioase şi tentativele de phishing.

Schimbaţi imediat parolele dacă aţi interacţionat cu mesajul, în special parolele conturilor bancare, de e-mail şi reţele sociale.

Contactaţi banca, dacă aţi introdus datele cardului în vederea blocării cardului şi pentru monitorizarea tranzacţiilor suspecte.

Raportaţi incidentul autorităţilor competente, Poliţia Română sau Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică.

