Explozie de bucurie şi de culoare pe străzile capitalei Mexicului, unde au început festivităţile pentru sărbătoarea de Ziua morţilor. Mii de oameni costumaţi au dansat pe muzică tradiţională şi au defilat sub privirile turiştilor veniţi din toată lumea.

Parada Catrinelor, care dă startul festivităţilor de Ziua Morţilor, a adus în Ciudad de Mexico dansatori, muzicanţi sau vehicule decorate cu altare tradiţionale. Iar scheletele şi craniile, simboluri ale sărbătorii, n-au lipsit.

"Este o modalitate de a-i comemora pe cei dragi care au trecut în neființă. Să râdem, să ne bucurăm de faptul că suntem în viață, să creăm o punte între cei care au plecat și noi, cei care suntem încă aici. Pentru mine, acest lucru înseamnă o mare bucurie și mult entuziasm", a spus un participant.

Defilarea n-a dezamăgit turiştii.

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Intrată în patrimoniul cultural UNESCO, Ziua Morţilor este un prilej pentru localnici să îşi amintească de persoanele dragi plecate, dar şi să râdă şi să se bucure de viaţă. Celor trecuţi în nefiinţă li se improvizează mici sanctuare, iar famillile le celebrează sufletul cu lumânări aşezate pe drumul de la cimitir spre case.