Europa riscă să intre în iarnă cu stocurile de gaze la cel mai scăzut nivel din ultimii 15 ani

Europa ar putea intra în iarnă cu depozitele de gaze mai goale decât în mod normal, ceea ce poate duce la scumpiri dacă vremea va fi rece sau dacă aprovizionarea cu gaz natural lichefiat rămâne afectată. În prezent, ritmul de reumplere este slab, iar estimările arată că stocurile ar putea ajunge doar la 76% la finalul sezonului, cel mai mic nivel din 2011 încoace.

Ţările UE îşi refac de obicei depozitele înainte de iarnă, între aprilie şi octombrie. Anul acesta, acestea ar putea ajunge însă la doar 76% din capacitate, potrivit companiei de consultanţă Wood Mackenzie, arată o analiză Financial Times. Acesta ar fi cel mai scăzut vârf al stocurilor de gaze cel puţin din 2011, potrivit datelor Gas Infrastructure Europe.

După o iarnă deosebit de rece, în aprilie, depozitele de gaze ale UE erau la 28% din capacitate, un nivel sub cel normal pentru această perioadă a anului. În prezent, gradul de umplere este de 48%, în medie, potrivit GIE. Cauzele principale sunt un consum mai mare decât de obicei iarna trecută, afectarea transporturilor de GNL prin Strâmtoarea Ormuz, precum şi scăderea producţiei din Qatar şi Emiratele Arabe Unite, după declanşarea războiului din Iran.

După ce SUA şi Israelul au atacat Iranul, la sfârşitul lunii februarie, preţurile gazelor în Europa au crescut puternic, dar în ultima perioadă au fost relativ stabile, încă dinainte ca Washingtonul şi Teheranul să ajungă la un acord de pace interimar luna aceasta. Acest lucru a creat o altă problemă: a redus atractivitatea pieţei pentru livrările de GNL, în special din SUA, deoarece furnizorii preferă să trimită încărcăturile acolo unde pot obţine preţuri mai bune.

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Comisia Europeană spune că situaţia nu ridică deocamdată probleme imediate de securitate energetică şi că un nivel de 80% ar fi suficient pentru iarnă. Totuşi, analiştii avertizează că, dacă livrările de GNL nu revin rapid la normal, Europa ar putea intra în sezonul rece cu rezerve reduse, iar preţurile ar putea creşte. Comisia le-a recomandat statelor membre să aibă un grad de refacere a depozitelor de până la 80% sau chiar până la 75%, pentru a reduce presiunea asupra preţurilor. În ultimii ani, ţinta neobligatorie a fost de 90%.

"Avem nevoie de un nivel ridicat pentru a ne asigura că suntem pregătiţi pentru iarna viitoare, dar vrem să facem acest lucru într-un mod care să nu ducă la creşteri de preţuri pe termen scurt", a declarat vineri comisarul european pentru Energie, Dan Jorgensen.

"Ne aflăm într-un moment critic al verii pentru planurile Europei de refacere a stocurilor de gaze. Deşi acordul anunţat între SUA şi Iran a dus la scăderea preţurilor la gaze şi a alimentat speranţele privind revenirea pe piaţă a unor cantităţi mari din Golf, cu cât oferta de GNL rămâne limitată mai mult timp, cu atât stocurile europene de gaze de la începutul iernii vor fi mai reduse şi cu atât va fi mai mare riscul unor vârfuri de preţ în sezonul rece", a declarat Natasha Fielding, analist la Argus Media.

În prezent, preţul de referinţă al gazelor în Europa este de aproximativ 40 de euro pe megawatt-oră, un pic peste nivelul de dinaintea începerii războiului din Iran, pe 28 februarie, şi într-un interval normal pentru această perioadă a anului. Comparativ, după invadarea Ucrainei de către Rusia, în 2022, vârful a fost de 342 de euro/MWh.

Situaţia stocurilor europene s-ar putea schimba dacă pe pieţele globale ajunge o cantitate mare de GNL. Premierul Qatarului, şeicul Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, a declarat săptămâna aceasta că producţia ţării va reveni la normal în câteva săptămâni în toate instalaţiile de GNL, cu excepţia a două unităţi lovite de Iran în timpul conflictului. Analiştii pun însă sub semnul întrebării ritmul în care gazele din Qatar vor reveni pe piaţă.

Dacă unităţile neavariate de la uriaşa instalaţie qatareză de GNL Ras Laffan vor ajunge la capacitate maximă până la sfârşitul lunii iulie, depozitele europene de gaze ar putea ajunge în iarnă la un grad de reumplere de 74%. Dacă acest lucru se întâmplă cu o lună mai târziu, depozitele europene ar putea intra în iarnă la doar 70% din capacitate, potrivit estimărilor.

Şi redeschiderea Strâmtorii Ormuz stă sub semnul îndoielii, mai ales după ce o navă a fost lovită joi în regiune. Tot incert este şi viitorul unui acord final între SUA şi Iran după încheierea prelungirii armistiţiului de 60 de zile. Acest lucru pune Europa într-o poziţie dificilă, avertizează analiştii. Unii traderi pariază tot mai mult pe preţuri mai mari în iarnă.

Riscul unei noi crize a gazelor în timpul iernii este amplificat şi de planul UE de a interzice complet, de la 1 ianuarie 2027, importurile de GNL rusesc, care reprezintă în prezent aproximativ 14% din totalul importurilor europene.

În acest context, şeful portului Bilbao a declarat că UE ar trebui să amâne interdicţia pentru GNL-ul rusesc, pentru că Europa nu poate înlocui imediat aceste cantităţi fără să devină prea dependentă de SUA, potrivit Financial Times.

Deşi Spania primeşte mult gaz prin conducte din Algeria, importurile de gaz rusesc au crescut din nou în 2026. În portul Bilbao, gazul rusesc a ajuns la 59% din totalul importurilor între ianuarie şi mai, în timp ce ponderea gazului american a scăzut la 40%.

Dacă statele au probleme cu umplerea depozitelor, eliminarea treptată a GNL-ului rusesc ar putea fi amânată până în noiembrie 2027.