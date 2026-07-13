Incendiu devastator în Thailanda. Cel puţin 27 morţi într-un bar din Bangkok

Zeci de persoane au murit după ce un incendiu puternic a izbucnit într-un bar din Thailanda. Echipele de intervenție s-au deplasat de urgență în districtul Chatuchak din Bangkok, după ce au primit primele apeluri în jurul miezului nopții. Premierul Anutin Charnvirakul a declarat că au fost recuperate 27 de trupuri neînsuflețite.

Presa locală a identificat localul drept unul dintre cele mai populare baruri din zonă. În imaginile surprinse înainte de tragedie, un grup de persoane poate fi văzut stând la un bar exterior.

La un moment dat, un nor gros de fum izbucnește din intrarea clădirii, iar după doar câteva clipe flăcările ies cu putere pe ușă, în timp ce oamenii încearcă să scape, potrivit Mirror.

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Mai multe persoane au fost surprinse în timp ce se grăbeau spre ieșire, printre flăcări, iar înregistrările surprind țipetele celor aflați în interior.

Scenele dramatice au continuat timp de câteva minute, în timp ce oamenii alergau panicați, iar fumul dens a început să acopere zona.

Alte imagini îi arată pe salvatori intervenind în fața barului din nordul Bangkokului, în timp ce incendiul se manifesta cu violență, iar oamenii încercau să fugă. Coloane de fum se ridicau spre cer.

Pompierii de la stațiile Phaholyothin, Phaya Thai și Huai Khwang au intervenit cu trei furtunuri cu apă și au reușit să aducă incendiul sub control în aproximativ 30 de minute, potrivit autorităților.

Fotografiile realizate după stingerea focului arată mese și scaune carbonizate, precum și interiorul grav avariat al barului, inspectat de echipele de intervenție.

Iniţial, anchetatorii nu au realizat amploarea tragediei

La fața locului, salvatorii au găsit inițial o persoană cu arsuri, înainte să își dea seama de amploarea tragediei. Mai multe persoane ar fi rămas blocate în interiorul clădirii.

Se crede că unele dintre victime s-au refugiat în toaletele barului pentru a se proteja, însă au fost surprinse ulterior de flăcări.

Thailanda s-a mai confruntat și în trecut cu tragedii asemănătoare. În 2022, 14 persoane au murit într-un incendiu izbucnit într-un bar din estul țării.

Cu mai bine de un deceniu înainte, 66 de persoane au murit și peste 200 au fost rănite într-un incendiu produs la clubul Santika din Bangkok, în timpul petrecerii de Revelion din noaptea de 1 ianuarie 2009. Incendiul ar fi fost provocat de un spectacol de artificii organizat în interiorul clubului.