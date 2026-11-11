Un cuplu a descoperit un cufăr plin cu monede de argint ascuns sub casă. Ce susțin copiii fostului proprietar

Un cuplu din orașul Hammel din Danemarca a avut parte de o surpriză după ce s-a mutat într-o casă pe care tocmai o cumpărase. Cei doi au descoperit un cufăr plin cu monede vechi de argint, ascuns sub podeaua locuinței. Bucuria nu a durat însă prea mult, deoarece copiii fostului proprietar au apelat la un avocat și au cerut ca întreaga comoară să le fie predată, susținând că monedele au aparținut tatălui lor.

Noii proprietari au observat o trapă deteriorată care ducea într-un spațiu îngust de sub casă. Acolo, printre praf și pânze de păianjen, au găsit un cufăr ascuns între grinzile de lemn.

Când l-au deschis, au descoperit mai multe monede de argint, pe care erau imprimate chipuri de regi și coroane. Primele verificări au arătat că monedele ar putea proveni din secolele al XVIII-lea și al XIX-lea, iar unele erau foarte bine păstrate, potrivit Montbutikken.dk.

Ce au făcut proprietarii după ce au găsit monedele

"Am rămas fără cuvinte. Era ca și cum am fi descoperit o mică parte din trecut", a povestit unul dintre proprietari.

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Cei doi au fotografiat cufărul și au cerut sfatul unui prieten care avea cunoștințe despre monedele vechi. Acesta le-a recomandat să nu umble prea mult la ele și să contacteze un muzeu.

Situația s-a complicat însă după ce copiii fostului proprietar au aflat despre descoperire. Prin intermediul unui avocat, aceștia au cerut să primească toate monedele, pe motiv că ar face parte din moștenirea tatălui lor.

Cine are dreptul la comoara descoperită în casă

În Danemarca, legea prevede că anumite obiecte vechi din aur sau argint, care au o valoare istorică importantă, pot fi considerate bunuri de patrimoniu și pot ajunge în proprietatea statului. Persoanele care le descoperă pot primi o recompensă.

De obicei, obiectele sunt analizate mai întâi de un muzeu local, iar cazul este apoi trimis Muzeului Național al Danemarcei.

"Contează vechimea obiectelor, materialul din care sunt făcute și importanța lor istorică", a explicat un jurist specializat în protejarea patrimoniului cultural.

Dacă monedele sunt considerate bunuri de patrimoniu, acestea vor aparține statului, iar regulile obișnuite privind moștenirea nu se vor aplica.

În schimb, dacă monedele nu au o valoare istorică deosebită, situația este mai complicată. Atât noii proprietari, cât și moștenitorii fostului proprietar ar putea avea dreptul să le revendice.

În acest caz, vor conta contractul de vânzare a casei, documentele care pot demonstra cui aparțineau monedele și situaţia în care a fost cumpărată locuința.

Copiii fostului proprietar susțin că monedele le aparțin

Moștenitorii spun că nu există niciun dubiu în privința adevăratului proprietar al cufărului. Potrivit avocatului lor, monedele au aparținut tatălui lor, care a locuit în casă până când acesta a decedat.

"Fac parte din moștenirea tatălui nostru. Faptul că acel cufăr se afla ascuns sub casă nu înseamnă că nu ne mai aparține. A fost lăsat acolo din greșeală", au transmis aceștia.

Noii proprietari au însă o altă părere. Ei susțin că au cumpărat casa împreună cu toate bunurile care nu au fost excluse în mod expres din contractul de vânzare.

"Am cumpărat casa, inclusiv tot ceea ce nu era menționat ca excepție în contract. Cufărul era ascuns și nimeni nu ne-a spus despre existența lui. Am fost corecţi și am urmat recomandarea de a contacta un muzeu", au explicat cei doi.

Astfel, trebuie stabilit mai întâi dacă monedele sunt bunuri de patrimoniu sau proprietate privată. Dacă sunt considerate proprietate privată, va trebui să se stabilească dacă au fost incluse în vânzarea casei, sau dacă moștenitorii pot demonstra că le aparțin.

Un muzeu va analiza monedele descoperite

Muzeul local a fost informat despre descoperire, dar reprezentanții instituției nu au oferit deocamdată o concluzie.

"Am fost contactați și am cerut să vedem obiectele. La prima vedere, monedele pot părea simple economii puse deoparte, dar uneori pot avea o importanță istorică deosebită", a declarat un reprezentant al muzeului.

Specialiștii au explicat că este foarte important ca monedele să nu fie curățate sau mutate inutil. Locul în care au fost găsite, ambalajele și eventualele urme de textile sau documente pot oferi informații importante despre proveniența lor.

Dacă se va stabili că monedele fac parte din patrimoniul cultural al Danemarcei, autoritățile vor începe procedura legală, iar persoanele care le-au descoperit ar putea primi o recompensă.

Experții recomandă ca persoanele care găsesc obiecte asemănătoare să le fotografieze, să noteze locul exact al descoperirii și să apeleze cât mai repede la un muzeu. "Cel mai rău lucru pe care îl poți face este să cureți monedele cu o soluție pentru lustruirea argintului. Astfel pot dispărea urme importante, iar valoarea obiectelor poate scădea", a avertizat un specialist în conservare.

Ce se va întâmpla cu monedele de argint

Deocamdată, nu se știe cine va rămâne cu monedele. Noii proprietari spun că vor să respecte legea și sunt pregătiți să le predea statului, dacă specialiștii vor decide că acestea fac parte din patrimoniul cultural.

"Dacă monedele trebuie să ajungă la stat, acceptăm acest lucru, dar vrem ca procedura să fie una corectă", au declarat cei doi.

De cealaltă parte, moștenitorii insistă că monedele au fost ascunse în mod intenționat de tatăl lor, ca o formă de economisire, și că nu este vorba despre o comoară istorică abandonată.

Decizia finală va depinde de rezultatele analizelor făcute de experți, dar și de documentele legate de vânzarea casei. Până atunci, cufărul este păstrat într-un loc sigur, în materiale speciale care protejează obiectele vechi. Monedele urmează să fie numărate, măsurate și evaluate de specialiști, pentru a se stabili atât valoarea lor, cât și cui îi aparțin de drept.