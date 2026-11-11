Ambasadorul Rusiei în SUA a murit "subit". Alexander Darchiev avea 66 de ani

Ambasadorul Rusiei în Statele Unite, Alexander Darchiev, a murit la vârsta de 66 de ani, a anunțat miercuri Ministerul rus de Externe. Cauza decesului său nu a fost confirmată oficial.

Darchiev "s-a stins din viață subit", a transmis ministerul într-un comunicat, descriindu-l drept un "profesionist excepțional", scrie CNN.

"Alexander Darchiev a activat într-unul dintre cele mai dificile domenii ale politicii externe ruse. Transmitem cele mai profunde și sincere condoleanțe familiei și celor apropiați lui Alexander Darchiev", se arată în comunicat.

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Putin l-a numit pe Darchiev ambasador la Washington în martie 2025, potrivit Reuters. Diplomat cu o vastă experiență, acesta era cunoscut pentru criticile sale dure la adresa Occidentului.