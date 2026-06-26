Un creator italian de modă a rămas fără avere în România, iar suspecţi sunt soţia şi socrul lui. Din vila sa, din apropiere de Bucureşti, au dispărut bijuterii de aur, ceasuri de lux, obiecte de artă şi un portret al lui Giorgio Armani semnat de celebrul designer. Procurorii i-au reţinut pe suspecţi şi au aflat că jaful a fost o răzbunare pentru aventura pe care milionarul a avut-o cu o influenseriţă.

Domenico Perri, nume cunoscut în industria modei, anticipase răzbunarea. Schimbase yala vilei din Corbeanca după ce soţia obţinuse acum trei luni un ordin de protecţie împotriva lui şi se mutase. S-a întors, însă, când milionarul era plecat într-o călătorie de afaceri.

Poliţiştii spun că omul de afaceri a fost jefuit de soţia şi de socrul lui. Amândoi au încărcat o mare parte din averea acestuia într-o dubă: mobilier de lux, sculpturi de preţ şi un portret al designerului Giorgio Armani, cu semnătura originală a acestuia.

Când s-a întors acasă, creatorul de modă italian a găsit vila goală, a sunat la Poliţie şi a calculat paguba. A declarat că i-au fost furate patru ceasuri de lux, mărci care costă între 30.000 şi 150.000 de euro, bijuterii din aur şi platină, bani şi obiecte de artă.

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Soţia italianului ar fi forţat uşa de la intrare

Ştia unde este sistemul de alarmă şi l-a dezactivat imediat. În plus, ar fi distrus sistemul de supraveghere pentru a-şi ascunde urmele.

Poliţiştii au văzut, însă, imaginile filmate de camerele de supraveghere de pe stradă şi au luat urma suspecţilor. Acasă la partenera italianului au găsit bunuri în valoare de un milion de euro de pe lista obiectelor furate. În locuinţa socrilor îi aştepta altă supriză.

"Au fost descoperite şi ridicate în vederea efectuării de verificări de specialitate arme şi muniţii deţinute de o altă persoană, respectiv un pistol neletal, două arme de vânătoare şi aproximativ 1.750 de cartuşe de diferite calibre", spune Andreea Balaș, Poliția Ilfov.

Tată a doi copii, Domenico Perri a format un cuplu de succes cu soţia lui, Simona, designer pentru o renumită casă de bijuterii, până anul trecut. Paparazzi l-au fotografiat în compania unei influenceriţe din Republica Moldova, iar idila lor a fost pe prima pagină a ziarelor de scandal, care scriau că cei doi pregătesc nunta.

Planurile s-au năruit după câteva luni. Influenceriţa l-a acuzat pe creatorul italian de modă că este prea gelos şi l-a părăsit, iar milionarul s-a întors la soţie. Aceasta este anchetată acum sub control judiciar, iar tatăl ei a fost arestat.