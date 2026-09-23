Doi piloţi ai Forţelor Aeriene Britanice (RAF) au fost răniţi după ce au fost nevoiţi să se catapulteze în timpul unui zbor de antrenament. Aeronava s-a prăbuşit şi a explodat la impactul cu solul.

Momentul în care un avion al RAF se prăbuşeşte şi explodează. Piloţii s-au catapultat: "Am ştiut că are probleme" - Captură X

Incidentul a avut loc în Ţara Galilor, iar avionul implicat e un T2 Hawk. Ambii piloţi s-au catapultat înainte ca aeronava să se prăbuşească. Potrivit The Independent, RAF a deschis o anchetă pentru a analiza cauzele producerii accidentului.

"Am ştiu imediat că sunt probleme. În momentul decolării am văzut o flacără portocalie, iar când piloţii accelarau avionul era deja în flăcări. Pe măsură ce lua altitudine, flacăra a dispărut, dar clar avea probleme", a declarat Pete Bennet, unul dintre martorii incidentului.

Piloţii au suferit răni minore şi nu s-au înregistrat pierderi materiale ale localnicilor din zonă, avionul prăbuşindu-se pe un câmp. Poliţia galeză, alături de cei de la RAF, au deschis anchete şi analizează cazul.

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