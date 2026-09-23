Muse, noul agent AI al Meta, este un succes major în SUA. De ce l-a blocat Amazon

Se anunţă un nou război între giganții tech. Meta a dat lovitura în Statele Unite, cel puţin deocamdată, cu Muse, noul său agent de inteligență artificială. Un fel de asistent digital care poate face programat lucruri în locul nostru: de la cumpărături și organizarea programului până la gestionarea de sarcini online. Amazon a reacționat deja și i-a blocat accesul pe platforma sa. Iar analiștii se așteaptă ca OpenAI și Google să lanseze produse similare în viitorul apropiat. În Europa, Muse nu este încă disponibil.

În urmă cu două săptămâni, Meta a lansat un nou agent personal de inteligență artificială, ușor de utilizat, numit Muse.

Aplicația prin intermediul căreia utilizatorii au acces la agent se află, de vinerea trecută, pe primul loc în App Store, în SUA, iar acțiunile Meta au crescut luni cu 11%, relatează Wall Street Journal.

Muse, succes instant în SUA

Muse a fost descărcat de peste 2,5 milioane de ori începând cu 8 septembrie, când a fost lansat. Problema este că, pentru a fi cu adevărat util, agentul AI are nevoie de acces la multe date sensibile: e-mailuri, mesaje, calendar și chiar conturi de cumpărături.

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Nu este clar câți dintre cei care au descărcat aplicația i-au oferit și acces complet la viața online. E lesne de înțeles de ce au început să curgă criticile legate de confidențialitate şi securitate.

Amazon a blocat Muse

Amazon.com nu-l mai lasă deja pe Muse să facă cumpărături pe site-ul său, iar analiștii se așteaptă ca rivalii OpenAI și Google să lanseze, în viitorul apropiat, versiuni similare de agent AI.

Dacă Muse continuă să aibă succes și Meta reușește să păstreze interesul utilizatorilor, compania ar putea avea foarte mult de câștigat de pe urma acestui produs. Inclusiv acces la cantități uriașe de date ale utilizatorilor.

Și asta fix într-un moment în care investitorii îşi doreau rezultate mai consistente după cheltuielile de miliarde de dolari.

Muse i-ar putea aduce companiei lui Mark Zuckerberg venituri suplimentare de 28,5 miliarde de dolari până în 2030, potrivit unei estimări.

"Nu știu dacă este sustenabil, pentru că, dacă am învățat ceva din acest sector, este că trebuie doar să le dai celor de la Google și OpenAI câteva săptămâni și vor reproduce orice există deja pe piață. Cel puțin deocamdată, cred că povestea din jurul Meta începe să se schimbe", a explicat pentru WSJ analistul Youssef Squali.

Ce obstacole are de depăşit Meta

Principalele obstacole pe care Meta trebuie să le depășească pentru ca Muse să aibă succes sunt legate de riscurile privind viața privată și securitatea, accesul la alte site-uri, dar și concurența acerbă care se anunţă.

Meta a transmis că a încercat să limiteze riscurile făcând ca fiecare agent Muse să ruleze separat, pe propriul computer virtual securizat.

Compania era mai îngrijorată de posibilitatea ca un agent să divulge accidental informații personale sau să șteargă e-mailuri importante decât de riscul ca inteligența artificială să "scape de sub control", a declarat înainte de lansare, șeful diviziei AI de la Meta, Alexandr Wang.

Analiştii rămân îngrijoraţi. "Dacă mâine venim la serviciu și aflăm că a avut loc un atac cibernetic major asupra unora dintre acești agenți, că au fost furate datele de autentificare sau informațiile despre cardurile de credit ale cuiva și lucrurile au luat-o razna, cred că ar fi ceva negativ pentru întregul sector", a declarat Squali.

Amazon a explicat că a blocat agentul AI pentru că Meta a lăsat Muse să intre pe platforma sa și să cumpere produse pentru utilizatori fără să ceară acordul companiei în prealabil. De partea cealaltă Meta a refuzat să comenteze decizia Amazon.

Dar mai există o problemă. Odată cu dezvoltarea agenţilor AI, Amazon riscă să piardă contactul direct cu utilizatorul, prin urmare o parte din afacerea de publicitate.

Dacă, în viitor, agenții AI vor face tot mai mute cumpărături în locul utilizatorilor, vor exista mai puțini oameni cărora să le fie afișate reclame, ceea ce ar putea afecta modelul de afaceri al Amazon.

Experţii spun că magazinele și platformele online vor accepta agenți AI precum Muse numai dacă aceștia le aduc mai mulți utilizatori, adică bani decât le iau.

Meta spune că a încheiat deja parteneriate cu mai multe branduri, printre care Shopify, Instacart și Dick’s Sporting Goods.

Open AI, Google, Apple pregătesc lansări similare

Meta riscă să piardă rapid avantajul dacă OpenAI, Google sau Apple vin cu produse similare. Singurul produs comparabil existent în prezent pe piață este un agent AI dezvoltat de un startup numit Instinct, care câștigă și el teren, dar este disponibil doar pe bază de invitație.

În afară de viteza de lansare, Meta mai pornește cu două atuuri mari: are deja Instagram și Facebook, deci poate distribui repede Muse la foarte mulți utilizatori, și are deja acces un volum mare de date despre comportamentul acestora în propriul ecosistem.

"Timpul de lansare pe piață contează. Acești asistenți devin din ce în ce mai buni pe măsură ce noi, consumatorii, învățăm cum să interacționăm mai bine cu ei și cum să îi instruim", a explicat analistul Ken Gawrelski.

Analiștii se așteaptă ca OpenAI să anunțe un agent AI în următoarele două săptămâni şi ca Apple să intre şi ea în cursă în viitorul apropiat.

O altă problemă pentru Meta este că Muse consumă foarte multe resurse: fiecare agent rulează pe propriul computer virtual, deci costurile de calcul sunt mari. Google de pildă are o infrastructură uriașă și ar putea recupera rapid acest handicap.

"Este mult prea devreme pentru a avea o opinie fermă despre cum va evolua această piață. Dar toată lumea a început să se îndrepte în această direcție", a subliniat analistul Josh Beck.