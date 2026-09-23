Când începe o relație la scurt timp după o despărțire, apare adesea întrebarea dacă este vorba despre o conexiune reală sau despre o "relație pansament". Elis Teodorescu, coach de relații, a vorbit la Observator 16 despre cum putem face diferența între cele două și despre importanța intenției cu care intrăm într-o nouă relație. Specialista spune că, dincolo de timpul trecut de la despărțire, contează mai ales felul în care ne raportăm la propria poveste și la tiparele pe care le ducem mai departe dintr-o relație în alta.

Prezentator: Cum ne dăm seama că nu suntem într-o relație în care avem cu adevărat o conexiune, ci mai degrabă unul dintre parteneri e acel partener pansament?

Invitat: Dacă vrem să ne facem viața grea și, în loc să ne uităm la ce trăim azi, în loc să mă iau după reperele din întreaga zi, stau să mă gândesc: "Oare i-a trecut? Oare mă ia drept ajutor să-i fie mai bine?" Eu le învăț pe femei să fie atente la ce cere momentul. Să-mi canalizez atenția pe astăzi sau stau să mă uit, să caut: "Oare vorbește cu cineva? Poate a spus cuiva?" Stai în tensiune, în alertă... Dacă vrei să descoperi că ești doar un pansament, ai șanse mari să descoperi, pentru că depinde de tine cum traduci. Tu ești cea care traduce realitatea în care trăiești. Dacă tu ești stăpână pe tine, dacă tu vezi că ce ai în acest moment e ok, nu perfect, ce mai contează din ce cauză a venit omul? Poate omul a venit cu intenția de a se pansa lângă tine, dar a dat de tine și tu ai schimbat formula și nu mai este cum credea el.

Prezentator: Asta se aplică și în cazul bărbaților...

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Invitat: Acest termen de "relație pansament" - doar dacă cineva s-a despărțit de cineva recent și intră într-o altă relație nu înseamnă că e pansament neapărat. Contează foarte mult intenția. Ar trebui să existe o perioadă de doliu. De ce? În această perioadă de doliu nu mulți se descurcă și ajung la pastile, să cadă într-o vrie.

Prezentator: Adică nu putem să generalizăm...

Invitat: Da, prea multe reguli. Spuneai că s-a dovedit că dacă intri prea repede e nasol. Din contră, eu am altfel de cercetări: că e mult mai sănătos să intri dacă ai găsit. Contează pe ce fond intru: ca să mă răzbun pe celălalt, să demonstrez că am găsit imediat pe altcineva? De ce ar trebui să merg la terapeut când aș putea să intru într-o relație și să mă uit, în primul rând, care a fost patternul meu în celelalte? Pentru că eu îmi iau patternul și în povestea următoare. Din ce cauză s-a încheiat? Din ce cauză n-a mers? Cum am fost eu acolo? La începutul relației, când e noutatea, adrenalina, ești amorțit și nu-ți dai seama, după care al tău pattern iese la suprafață. Tu ești cea care pică în aceeași rană de autoritate.