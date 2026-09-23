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De ce a crescut euro la 5,2788 lei? Unii investitori ar fi vândut obligaţiuni pentru a se retrage din România

De ce a crescut euro la 5,2788 lei? Unii investitori ar fi vândut obligaţiuni pentru a se retrage din România De ce a crescut euro la 5,2788 lei? Unii investitori ar fi vândut obligaţiuni pentru a se retrage din România - Hepta
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Editor N.T. | Timp citire: 2 minute
Publicat la 23.09.2026, 17:57 | Modificat la 23.09.2026, 18:11

Este posibil ca anumiţi investitori străini să fi vândut din obligaţiunile deţinute în lei pentru a se retrage de pe piaţa din România, iar aceasta să fi dus la deprecierea cursului, a declarat preşedintele Asociaţiei CFA România, Adrian Codirlaşu.

"Eu m-aş uita la două evenimente care cred că sunt corelate. Am avut, pe de o parte, randamentele titlurilor de stat care au crescut constant şi acum se tranzacţionează scadenţa de 10 ani la 7,44%, şi în acelaşi timp o anumită depreciere uşoară a leului faţă de euro. Deci, cumulând cele două evenimente, e posibil ca anumiţi investitori străini să fi vândut din obligaţiunile în lei deţinute şi să schimbe acei lei în valută ca să îi retragă", a explicat Adrian Codirlaşu, potrivit Agerpres.

De asemenea, el a menţionat că România a primit mesaje de la două agenţii de rating şi de la două mari bănci de investiţii că e esenţial să continue reformele pentru a duce deficitul bugetar pe o traiectorie sustenabilă.

"Acele bănci de investiţii sunt mari deţinătoare de obligaţiuni româneşti. Şi acum contează dacă putem să-i convingem că ce s-a întâmplat până acum (reducerea deficitului bugetar) nu e reversibil şi acest mesaj, de continuare a consolidării fiscale, e foarte important iar Parlamentul îl va da", a mai spus Adrian Codirlaşu.

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Moneda naţională s-a depreciat miercuri, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,2788 lei, în urcare cu 1,41 de bani (+0,27%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,2647 lei. Este cea mai slabă cotaţie a leului în raport cu euro din acest an. 

N.T.
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