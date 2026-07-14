Avionul care s-a plimbat pe străzile din Cluj a costat 500.000 de lei. La ce va fi folosit

Un avion de 40 de metri a blocat aseară circulaţia la Cluj-Napoca. Şoferii s-au trezit că trebuie să îi dea prioritate într-o intersecţie. S-au lămurit ce se întâmplă abia astăzi: conducerea aeroportului a anunţat că aeronava va fi folosită pentru instruirea angajaţilor.

"Dar ce-i aici? Ce-i cu ăsta aici? A ratat aterizarea? Pista este mai încolo!", a spus un şofer.

Şoferii care au văzut avionul de la distanţă s-au speriat. Abia când s-au apropiat de sensul giratoriu au văzut că aeronava era transportată bucăţi, pe platforme auto. Doar că se blocase în intersecţie.

Aeronava a fost cumpărată cu aproape 500.000 de lei de Consiliul Judeţean Cluj.

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Avionul vechi de 44 de ani stătea parcat la aeroportul Otopeni de aproape 20 de ani. Încărcat în trei platforme auto, a fost dus în Transilvania pe un traseu cu mult mai lung decât cel obişnuit, ca să nu încurce circulaţia.

Convoiul a ajuns la Cluj după trei nopţi în care a străbătut jumatate de ţară cu o viteză maximă de 70 de kilometri pe oră. Transportul a avut o lungime de 46 de metri şi o lăţime de 6,5 metri. Astfel că cele mai dificile viraje au fost cele din sensurile giratorii unde temporar traficul a fost oprit total.

Convoiul însoţit de poliţie a străbătut nouă judeţe până să ajungă la destinaţie.

În acest avion, pompierii şi angajaţii liniilor aeriene vor exersa intervenţii în caz de urgenţă şi operaţiuni curente.

"De exemplu, pentru un exercițiu de urgență este stabilit că odată la doi ani acesta trebuie desfășurat cu toate entitățile din județ. Odată la un an trebuie făcut în colaborare cu instituțiile din perimetrul aeroportului", a declarat Dan Nicolae, manager operaţional Aeroportul "Avram Iancu" Cluj-Napoca.

"Pentru asistenţii de zbor este foarte important să vadă exact avionul, să vadă exact cum se comportă uşile într-o situaţie de urgenţă", a explicat Mihai Jitianu, pilot de avion.

Aeronava este de tip "narrow-body", adică cu fuselaj îngust şi un singur culoar între scaune pentru că acest tip de aeronave zboară cel mai frecvent de pe aeroportul din Cluj. Pe lângă antrenamentul procedurilor de securitate, angajaţii aeroportului vor exersa şi alte proceduri uzuale, cum ar fi punerea corectă a scărilor sau manevrarea de la sol a avitoanelor împinse către calea de rulare.

Noaptea aceasta vor ajunge la Cluj-Napoca şi aripile şi coada avionului.